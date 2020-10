Výzva k instalaci eRoušky dorazila i na některé tlačítkové telefony. Senioři si se zprávou nevěděli rady

Mobilní operátoři minulý týden rozesílali SMS zprávy s žádostí hlavní hygieničky České republiky o nainstalování eRoušky. Adresáty měli být zákazníci s chytrými telefony – tedy takovými přístroji, do kterých jde bez problémů aplikaci pro snadnější trasování lidí s onemocněním Covid-19 nainstalovat. Jenže i přesto zprávy dorazily některým lidem, kteří mají staré tlačítkové telefony a s instalací si nevěděli rady. Ústí nad Labem 10:20 25. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Jana Matury je lepší když senioři zůstanou doma a budou se chovat podle nařízení vlády. Apelovat na aplikaci eRoušky podle něj není nutné | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Prosíme nainstalujte si na Váš chytrý telefon aplikaci e-rouška. Aplikace nezná vaši identitu ani polohu, ale může upozornit na setkání s COVID nakaženým“. Takových SMS zpráv rozeslali s podpisem hlavní hygieničky Jarmily Rážové od minulého týdne operátoři několik milionů.

Zprávy cílily na uživatele s chytrými telefony, kterých je naprostá většina. Jenže SMSku dostala třeba i 70letá paní Lída z Ústí nad Labem, která má tlačítkový mobil pro seniory a dobíjí se kredit. O aplikaci ale měla zájem, a tak volala s prosbou o radu operátorovi.

„Ten mi řekl, že bych mohla mít nějakou jednorázovou částku, ale že ji v telefonu nemám, takže mi nabídl paušál. Platila bych 350 korun měsíčně a nějaký dvě giga a že to je málo, takže 3 giga a 400 korun měsíčně,“ vypráví paní Lída. Všechno tak operátorovi odsouhlasila. A to i přesto, že by za telefon platila více než doposud. Obvykle protelefonuje 350 korun za dva měsíce.

Chtěla se také ujistit, že do jejího telefonu opravdu aplikace nainstalovat půjde. Řekla mu proto, že má telefon Aligátor, a zeptala se, zda na něm bude eRouška fungovat, což jí operátor odsouhlasil. Paní Lída se ale nakonec ještě poradila se známým, který jí upozornil, že do jejího telefonu by aplikaci s eRouškou nenaistalovala. Seniorka tedy nakonec u operátora vše zrušila.

Chybná komunikace

Podle T-Mobilu, tedy operátora seniorky, jde o pochybení pracovníka, který jí podal špatné informace. „Jednalo se o nesprávné chování operátora našeho zákaznického centra. Naši pracovníci byli znovu proškoleni, aby se takové případy už neopakovaly. Zákaznici jsme kontaktovali s omluvou a zrušením tarifu, zároveň jí byl navýšen kredit o 500 korun,“ říká mluvčí firmy Jiří Janeček.

T-Mobile se přitom snažil při rozesílání zpráv vyfiltrovat jen ty zákazníky, kteří mají chytré telefony. Jenže u modelů se starším operačním systémem není možné aplikaci nainstalovat.

Stejně postupovali i ostatní operátoři. Třeba Vodafone rozeslal před týdnem dva a půl milionu stejných SMS zpráv s žádostí hlavní hygieničky. „Navíc jsme se rozhodli podpořit aktivní využívání aplikace. Nově Vodafone nebude účtovat zákazníkům spotřebovaná mobilní data, která aplikace eRouška využije,“ uvádí mluvčí Ondřej Luštinec.

Raději zůstat doma

Cíleně své SMS zprávy rozesílal i operátor O2. Zájem ze strany seniorů o chytré mobilní telefony, tak aby si mohli nainstalovat aplikaci eRouška, neeviduje. Senioři ale volali s prosbou o informace ohledně instalace eRoušky třeba i na Linku pro seniory centra Elpida.

Podle Jana Matury ze serveru Mobil Idnes.cz byla snaha operátorů zacílit jen na zákazníky s chytrými telefony správná. „Osobně se domnívám, že nemá cenu někoho s obyčejným tlačítkovým telefonem informovat, jak by mohl přejít na chytrý telefon, protože pro tuto skupinu lidí nenípřechod úplně snadný. Vyžaduje to také připojení k internetu, které nemusí mít. Takže je lepší když ti uživatelé zůstanou doma a budou se chovat podle nařízení vlády. Používají roušku a minimalizují kontakty,“ vysvětluje.

Aplikaci e-rouška má ve svých telefonech aktuálně nainstalováno přes milion a čtvrt lidí. Jejich počet se výrazně navýšil právě po rozeslání sms zpráv od operátorů.