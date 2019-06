Snažím se poslouchat tělo a odpočívat. Nejtěžší na mojí práci je psychika, vysvětluje hasičský šampion

Michal Brousil je třicátník, který běhá s dvacetikilovými barely s vodou, a když se o něm píše, že je nejtvrdší hasič, není to jen klišé. Vyhrál zlato v nejnáročnějším hasičském závodu Evropy. Co je nejtěžší natrénovat? A co nejtěžšího zažil při skutečném zásahu? Na tyto i další otázky odpovídal v pořadu Host Lucie Výborné. Praha 20:45 29. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Evropský šampion v hasičských disciplínách v hodnosti strojníka posádky má na starosti ovládání výjezdového vozu, čerpadel a motorové pily, a řídí auto k zásahu. Kromě toho se účastní různých typů hasičských soutěží.

V nejbližší době ho čeká Combat Challenge v Jihlavě. „Je to sprinterský závod, který se jede v kuse,“ vysvětluje na Radiožurnálu Michal. Na rozdíl od soutěže TFA – tedy nejtvrdšího hasiče – který je rozdělen do čtyř fází.

V obou je důležitá síla i vytrvalost. „Silovou vytrvalost je nejtěžší natrénovat,“ říká hasičský šampion. Závody se běhají se zhruba dvacetikilovou zátěží, nácvikové figuríny váží osmdesát kilogramů.

Jemu samotnému při tréninku pomáhá jeho bratr. „Brácha je voják, prošel hodně věcmi, takže mi hodně pomáhá s tréninkem. Za to mu děkuju.“

Jeho život je rozdělen mezi práci, tréninky a závody. Po čtyřiadvacetihodinové směně má nárok na dva dny odpočinku. „Snažím se poslouchat tělo, a když je potřeba, odpočinek mu dám.“

S hasičskými kolegy nejčastěji vyrážejí k dopravním nehodám, v létě jsou časté požáry z veder nebo naopak povodně. „Zachraňovali jsme lidi z jezu, co uvízli v raftu, to byl asi nejtěžší zásah. Hrálo se o čas, měli namále, přijeli jsme na poslední chvíli,“ vzpomíná Michal Brousil.

Dostal se k hasičům jako strojník požární techniky. „Chtěl jsem být hasič a povedlo se mi to. Škola je výhodou, ale není to podmínka,“ říká Michal.

Podmínkou je věk osmnáct let, trestní bezúhonnost, stoprocentní zdravotní stav a splnění fyzických testů. „Nejtěžší na mojí práci je psychika. Chce to rozvahu a klid, stejně se to nijak neuspěchá,“ uzavírá.