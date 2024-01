Republiku v noci zasáhne sněhová kalamita. V jižních Čechách napadne až 25 centimetrů

Ve školách celkově ubylo ukrajinských žáků. Čeština se vyučuje nedostatečně, ukázal průzkum

V českých školách ubyl celkový počet ukrajinských dětí, nejspíše se vrátily na Ukrajinu. Jejich docházka se ale zvýšila. Do základních škol je zapsaných 97 procent Ukrajinců ve věku od 6 do 15 let.