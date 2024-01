Sněžit bude na většině území Česka. Přes noc se ochladí a vznikne náledí, varuje meteorolog Smola

Počasí v Česku v noci na neděli silně ovlivní arktický proud, pocitová teplota na většině území bude přes den až -10 stupňů Celsia. Na některých místech má také napadnout až 25 cm sněhu, utvoří se navíc náledí. „Teď nám prší, takže ty mokré povrchy začnou namrzat, pak do toho začne sněžit, ten sníh začne také ještě z počátku trošku odtávat. Pak začne mrznout,“ předpovídá vývoj počasí meteorolog Filip Smola. Rozhovor Praha 18:05 6. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Meteorologové varují před výrazným ochlazením a sněhovou kalamitou | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Začněme tedy sněžením, kde všude bude sněžit a jak výrazně?

Sněhové srážky čekáme během noci, začnou přibývat od jihozápadu, respektive ten déšť, který teď přibývá od jihozápadu, se začne měnit ve sněžení. Sněžit by mělo v podstatě na většině území, snad s výjimkou severozápadu našeho území. Tady totiž budou srážky padat jenom ojediněle.

Nejvíce srážek čekáme hlavně v oblasti severovýchodu našeho území a pak také na jihu a jihozápadě Čech. Tady totiž může napadnout místy mezi 7 a 15 centimetrů a na Šumavě to může být i o něco více, tam čekáme za zítřejší den až 25 centimetrů sněhu.

Kvůli chladnějšímu počasí varujete také před náledím, pro které z oblastí výstraha platí?

Je to tak, během noci se začne ochlazovat. Teď nám prší, takže ty mokré povrchy začnou namrzat, pak do toho začne sněžit, ten sníh začne také ještě z počátku trošku odtávat. Pak začne mrznout, to znamená, začne se vytvářet náledí, případně zmrazky a to opět na většině našeho území. Na severu, severozápadě, kde srážek bude trošku míň, respektive by se do rána nemusely objevit vůbec, tak tam výstraha neplatí.

Na jihovýchodě našeho území naopak začne mrznout spíš až ráno, to znamená, že tam se výstraha přidá až zítra nad ránem. S náledím je tedy potřeba počítat už od dnešního (sobotního) večera až do zítřejšího (nedělního) dopoledne.

Povodně a mlhy

Vydatný déšť v posledních dnech zvedl také hladiny některých řek, třetí stupeň povodňové aktivity platí například v severních Čechách na Labi nebo v Českém Krumlově na Vltavě. Bude v těch nižších polohách pršet i nadále, nebo spíš čekáte, že se situace uklidní?

Situace by se už měla uklidňovat. Veškeré toky už by měly pomalu klesat a to z toho důvodu, že i v nížinách se dešťové srážky budou během noci měnit na sněhové. To znamená, že problém nasycenosti povodí by měl postupně ustat.

#vystraha Tato výstraha upřesňuje výstrahu před povodňovými jevy a přidává výstrahu před silným větrem, novou sněhovou pokrývkou, sněhovými jazyky a závějemi, zmrazky a náledím.

Mírně stoupat ojediněle nad 1. SPA mohou během soboty 6.1. toky v povodí Mže, Radbuzy, Berounky, horní… pic.twitter.com/JLCKBEwOEr — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 6, 2024

A ještě k mlhám. Pražské letiště v sobotu opakovaně upozornilo na to, že kvůli mlze a poruše na meteostanici nepřijímá některé lety. Jak dlouho se tedy budou mlhy ještě v Ruzyni držet?

V tuto chvíli už je na Ruzyni dohlednost asi 4,5 kilometru. To znamená, že už ani nehovoříme o mlze, ale o takzvaném kouřmu, dohlednost je tak mezi jedním a deseti kilometry.

Vypadá to, že v těch následujících hodinách už by se mlhy úplně vyskytovat neměly. Možná může dojít vlivem srážek, které očekáváme v Praze během noci a zítřejšího dne ke snížení dohlednosti, nicméně nemělo by se jednat o nic dramatického. Srážky totiž nebudou v Praze nijak výrazné, nijak vydatné, takže dohlednost by vlivem srážek neměla být výrazně zhoršená.

Kolik přes víkend nasněží? Jaké zajímavosti nás čekají v souvislosti s ochlazením? A čeká nás další? Více ⬇️



❄️Sníh

Během víkendu nás čeká kratší epizoda sněžení. Dominantními synoptickými útvary v Evropě budou výrazný hřeben a tlaková výše nad Británií (kolem ní k se k nám… pic.twitter.com/GP60rF6uGV — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 5, 2024