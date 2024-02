Havlíček: Hlavní sestava ANO se příliš měnit nebude. Dělba rolí mezi mnou, Babišem a Schillerovou funguje

Andrej Babiš a Karel Havlíček jsou dva nejvýše postavení muži v čele nejsilnější politické síly v zemi. A nic na tom zřejmě nezmění ani po sobotním sněmu hnutí ANO, na kterém si členové uskupení zvolí vedení. Myslí si to právě i první místopředseda hnutí Karel Havlíček (ANO). „Určitě tam ale mohou být dílčí změny v pozicích třeba na postech členů předsednictva,“ uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 9:34 10. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud volba dopadne podle očekávání, Andrej Babiš obhájí post předsedy a vy post prvního místopředsedy hnutí ANO. Má to směrem k vašim voličům a obecně k veřejnosti vyslat signál, že hnutí ANO teď šlape na 100 %, že v něm není třeba vůbec nic měnit?

Ano, částečně máte pravdu. Vždycky je ale třeba samozřejmě něco změnit, nemůžeme se nikdy domnívat, že jsme bezchybní. Je ale pravda, že hnutí ANO je na trajektorii růstu, máme vysoké preference, jde za námi třetina voličů a jsem toho názoru, že přesvědčujeme ostatní, že tvrdě pracujeme a že máme velkou vnitřní touhu změnit situaci v České republice, myšleno politickou.

Vy jste neuvažoval o tom, že vyzvete Andreje Babiše v souboji o předsedu hnutí ANO, když jste stínovým premiérem. Proč nechcete být i předsedou hnutí?

Určitě jste zaregistrovali to, že jsme si rozdělili pravomoci přibližně před rokem a jsem přesvědčen, že tak, jak jsme to udělali, to dává smysl. Pan Babiš je silný lídr v rámci hnutí ANO, je silný v regionech. Paní Schillerová dělá velmi dobře práci ve Sněmovně.

Já jsem více exekutivně orientovaný. Byl jsem rovněž ve vládě a troufám si tvrdit, že znám tuto problematiku, takže mám na starosti stínovou vládu a toto rozložení sil vyhovuje nám uvnitř hnutí ANO, vyhovuje to našim členům a je zjevné, že i voliči toto takto reflektují a berou. To znamená, v tuto chvíli, když se nám daří, je bezpředmětné diskutovat o nějakém přepřahání.

Přesto ale úplně nerozumím tomu, proč předseda hnutí a potenciální kandidát na premiéra není jedna a táž osoba. Není to přece úplně obvyklé.

Ale právě proto, že jsme si to rozdělili z úhlu pohledu toho, kdo má dnes v čem největší výtlak, tak nám to vyhovuje dělat touto formou. Uvědomme si, že hnutí ANO je dnes skutečně velké. Velmi jsme posílili v komunální politice, po posledních volbách jsme se tam stali poměrně silnou stranou. Máme obrovské množství starostů, místostarostů, jsme v regionech aktivní a to znamená, že to taky musíme jiným způsobem řídit, než jak tomu bylo v minulosti.

Není v silách jednoho člověka, aby současně řídil stínovou vládu, která jede od rána do večera, současně byl aktivní v regionech a řídil hnutí ANO anebo ještě, dej Bože, nějakým způsobem zásadně řídil třeba poslanecký klub. Proto je to rozloženo do tří lidí.

Hlavní sestava se nezmění

Sněm ANO žádné personální zemětřesení nenabídne. Postupná vnitřní změna ale už delší dobu probíhá Číst článek

Jednotlivé agentury vám už několik měsíců přisuzují podporu mezi 33 % a 35 % voličů. Takže pokud hnutí ANO za rok a půl vyhraje volby a bude skládat koalici, budete nominantem na premiéra vy, nebo Andrej Babiš?

My v tuto chvíli opravdu nechceme dělit medvěda, který ještě běhá po lese. Naším cílem dneska není ukazovat, že premiérem bude ten či onen. Otevřeně říkáme, že máme několik kandidátů na premiéra, ať už je to pan Babiš, ať jsem to já, je zde třeba ještě paní Schillerová.

Pro nás je dnes cílem zvítězit ve volbách, změnit situaci ve společnosti a být ten, kdo bude sestavovat vládu. Ve druhé fázi teprve budeme diskutovat o tom, kdo má největší předpoklady stát se premiérem, ať už z úhlu pohledu volebního výsledku, nějaké volební matematiky, anebo samozřejmě z úhlu pohledu koaličního potenciálu.

Co čekáte od sobotního sjezdu? Máme ve fungování hnutí vůbec čekat nějaké konkrétní změny?

O tom rozhodnou delegáti. Je pravda, že si troufám tvrdit, že ta hlavní sestava se asi příliš měnit nebude, ale určitě tam mohou být nějaké dílčí změny v pozicích třeba na postech členů předsednictva. Uvidím, jak se k tomu delegáti postaví, ale je to čistě na nich.

Do širšího vedení hnutí ANO kandiduje váš kolega z poslanecké sněmovny Robert Králíček. Získal celkem devět nominací. Má vaši podporu, a pokud ano, z jakých důvodů?

Ano, má moji podporu. Já současně jsem předsedou organizace ANO v rámci středních Čech a dostal naši podporu na pozici místopředsedy. Je nesmírně pracovitým člověkem, členem mé stínové vlády, je to expert v oblasti digitalizace, ale má i politický výtlak, protože je součástí hnutí ANO v rámci silného regionu, a to je Praha. My Prahu musíme posílit, takže podle mého názoru je to člověk, který by tam měl být, ale o tom rozhodnou delegáti.