ŽIVĚ: Nejsme divní, jsme pro všechny, řekl Andrej Babiš v projevu na sněmu ANO

V neděli se v Praze po dvou letech sešel celostátní sněm hnutí ANO k volbě vedení na další dvouleté funkční období i jednání o kandidátce pro květnové volby do Evropského parlamentu. Funkci předsedy hnutí bude obhajovat premiér Andrej Babiš, kterého do čela nominovaly všechny krajské sněmy. Většina pak na prvního místopředsedu navrhla Jaroslava Faltýnka. Šéf poslanců ANO je jím i nyní. Praha 9:21 17. února 2019

Sněm začal v 9.00, o půl hodiny později zahájil svůj projev předseda Andrej Babiš. Po něm vystoupit místopředseda Jaroslav Faltýnek. Dále vystoupí různí hosté včetně některých ministrů. Volba předsedy by se měla uskutečnit kolem 15.00, následovat budou volby dalších členů předsednictva.

Na předsedu byl nominován pouze Babiš, který ani v předchozích letech neměl protikandidáta. Faltýnek má podporu většiny krajských sněmů na obhajobu pozici prvního místopředsedy hnutí, podpořil jej také premiér. Na základě nominací krajů by se o post měli ucházet také středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Ten však dříve řekl, že se kandidatury možná vzdá.

Brabec i Jermanová

V takovém případě by Vokřál rád obhajoval post řadového místopředsedy. Kromě něj na tuto pozici kraje nejčastěji nominovaly ministra životního prostředí a vicepremiéra Richarda Brabce, předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a Jermanovou.

V nominacích se ojediněle objevili také ostravský primátor Tomáš Macura, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák nebo šéf pražského ANO Jan Říčař. O pozici místopředsedy projevil zájem i neúspěšný kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík.

ANO bude jednat také o kandidátce pro květnové volby do Evropského parlamentu. Před pěti lety vedl hnutí do eurovoleb Pavel Telička, který se později stal místopředsedou Evropského parlamentu. S hnutím se ale rozešel kvůli sporům s Babišem v pohledu na evropskou i domácí politiku. Nyní Babiš podpořil do čela kandidátky europoslankyni Ditu Charanzovou, která má podporu i z řady krajských sněmů.