Začíná celostátní sněm hnutí ANO. Jeho členové si budou vybírat nové vedení

Hnutí ANO bude v sobotu na celostátním sněmu vybírat nové vedení. Jediným kandidátem na post předsedy je jeho dosavadní šéf, bývalý premiér Andrej Babiš. Sněm v sídle hnutí na pražském Chodově byl původně naplánovaný na loňský leden, kvůli pandemii ale delegáti termín posunuli. Praha 8:00 12. února 2022

„Hnutí ANO není produkt na jedno použití. My jsme vyhráli asi sedmero voleb, teď jsme je těsně prohráli. Musíme pracovat dál, bez ohledu na to, jak to dopadlo,“ řekl Andrej Babiš loni v říjnu po sněmovních volbách, po kterých jeho hnutí skončilo v opozici. Svou funkci předsedy tehdy k dispozici nenabídl a opětovnou kandidaturu potvrdil o dva měsíce později při poslední tiskové konferenci koaliční vlády ANO a ČSSD.

„Budu kandidovat. Hnutí si musí z těch voleb vzít určitě nějaké ponaučení. Musíme se zaktivizovat a říct si, co dál. Samozřejmě máme nové posily,“ narážel Babiš na to, že do hnutí loni na podzim vstoupili dnes už bývalí ministři Alena Schillerová a Karel Havlíček.

Hnutí ANO má podle stanov až 5 místopředsedů včetně prvního místopředsedy. Tento post je ale prázdný od doby, kdy na funkci v říjnu 2020 rezignoval Jaroslav Faltýnek. Stalo se tak po jeho schůzce s bývalým ministrem zdravotnictví za ANO Romanem Prymulou v restauraci, která měla být kvůli epidemii koronaviru zavřená. Nominaci na prvního místopředsedu hnutí teď od krajských organizací získali právě exministři Alena Schillerová a Karel Havlíček. Ten je připravený funkci přijmout.

„Chci si to odpracovat a motivovat všechny ostatní. Chceme začít pracovat od regionů. Já jsem aktivní ve středočeském regionu, kde si myslím, že jsme o těch parlamentních volbách udělali dobrý výsledek. Posunuli jsme to z nějakých 19 % na 25 % a získali jsme osm mandátů. Nemáme tedy vykročeno špatně. Na druhou stranu jsme ale nevyhráli volby. To znamená, že je stále co zlepšovat,“ řekl Havlíček.

Alena Schillerová na rozdíl od Havlíčka zájem o pozici první místopředsedkyně nemá.

„Vzhledem k tomu, že jsem předsedkyní největšího opozičního klubu, hnutí ANO, čemuž se věnuji na plný úvazek, tak mi bude velkou ctí být řadovou místopředsedkyní. S Karlem Havlíčkem bych ráda spolupracovala a věřím, že on se stane prvním místopředsedou. Určitě má můj hlas. Počítám s tím, že se budeme bavit o budoucím směřování hnutí ANO,“ komentovala.

Funkci místopředsedy chce obhájit taky někdejší ministr životního prostředí Richard Brabec nebo bývalý šéf sněmovny Radek Vondráček. Naopak bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová už nekandiduje. Funkční období současného vedení a dalších orgánů ANO trvá do 17. února.