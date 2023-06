Poslanci schválili možnost řídit auta od 17 let nebo jezdit na vybraných místech 150 kilometrů v hodině

„Jde o významnou změnu v pravidlech silničního provozu, která míří k zajištění větší bezpečnosti na české silniční a dálniční síti,“ popsal schvalovanou novelu ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Řidiči budou za přestupky dostávat jen dva, čtyři nebo šest trestných bodů. Novela také zpřísňuje tresty například za blokování průjezdu tramvají. Zavádí možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let. Novinka má podle vlády přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče.

Poslanci ve středu také rozhodli, že řidiči u sebe nebudou muset mít řidičský průkaz a osvědčení vozidla zřejmě od roku 2024. Tato povinnost měla původně zaniknout k 1. červenci 2025.

V případě zvýšení povolené rychlosti na dálnicích vláda upozorňuje, že nepůjde o plošné zvýšení povolené rychlosti, ale pouze o možnost místní úpravou tuto rychlost zvýšit. „Ve skutečnosti tedy bude možné zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti pouze na nových a modernizovaných úsecích dálnic, kde to jejich parametry a intenzita provozu dovolí,“ stojí v důvodové zprávě.

Obdobný návrh, který umožňoval zvýšit rychlost až na 150 km/h na vybraných úsecích dálnic, schválila Sněmovna již v roce 2015 na návrh poslance ODS Ivana Adamce. Senát ale toto navýšení rychlosti tehdy odmítl a Sněmovna posléze na jeho návrh přistoupila.

Výjimky pro kamiony neprošly

Poslanci ve středu nepřijali návrh poslance ODS Stanislava Blahy na zavedení nové výjimky z víkendového zákazu jízd kamionů. Směly by podle něj jet například do místa vykládky zboží, pokud by bylo v tuzemsku.

Výjimka se nelíbila Svazu měst a obcí. Schválená novela přesto dává ministerstvu dopravy možnost povolit výjimku ze zákazu víkendových jízd kamionů, a to z důvodu bezpečnosti státu, ochrany života, zdraví nebo majetku a také mimořádné události nebo odstraňování jejích následků.

Pro Blahův návrh hlasovalo jen 27 poslanců hlavně z klubů ODS a TOP 09. Blaha i Kupka argumentovali tím, že půjde jen o nižší stovky kamionů. Nesouhlasil s tím například stínový ministr dopravy ANO Martin Kolovratník a vyjádřil obavu, že kamionů by bylo mnohem víc. Výjimka by se vztahovala třeba i na jízdu řidiče domů nebo do provozovny dopravce.