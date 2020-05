Vulgarismy a neposlušné mikrofony. Připomeňte si, co nechtěného už zaznělo ve sněmovně

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úterý použila vulgarismus směrem k ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD). „Příště se na vás vyse***,“ sdělila mu při jednání sněmovny o bonusech pro živnostníky a malá „eseročka“. Jaké další něchtěné výrazy a nešikovná vyjádření sněmovna zažila? Server iROZHLAS.cz sestavil jejich přehled. Praha 7:37 28. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Příště se na vás… (5/2020)

„Příště se na vás vys*rem.“ Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) při úterní debatě rázně ukončila diskuzi se šéfem sociálních demokratů Janem Hamáčkem. Schillerová totiž neudržela nervy, když komentovala jednání místopředsedy ČSSD Ondřeje Veselého, který do programu úterního jednání prosadil diskusi o tom, jak bude vláda výpadek příjmů obcím a krajům kompenzovat.

Ministryně se ve středu pokusila celou situaci vysvětlit. „Okamžitě jsem se mu šla omluvit, když jsem zjistila, že se to objevilo v médiích. Máme velmi korektní vztahy. Řekla jsem mu: ‚Honzo, musím se ti omluvit. ‘ A on řekl: ‚Vůbec nevím, že jsi to řekla‘,“ uvedla ve středu pro Radiožurnál Schillerová.

Jako ze Strážců galaxie (1/2020)

Místopředseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) ukázal na lednové schůzi dolní komory zdvižený prostředníček a ne jen tak ledajaký. Použil stejné gesto jako Peter Quill, hlavní postava sci-fi filmu Strážci galaxie.

„Pana předsedu jsem před devátou hodinou začal provokovat gestem: ‚Je čas, pane profesore‘. Ukazoval jsem na hodinky. A on zareagoval gestem z filmové scény Strážců Galaxie,“ vysvětloval posléze incident poslanec Ladislav Okleštěk (ANO), na kterého vulgární gesto mířilo.

Kok*t Kalúsek (6/2019)

Sedmnáct hodin jednali loni v červnu poslanci o důvěře vlády. Všechny přítomné tehdy při svém projevu vyděsil lidovecký poslanec Marián Jurečka, který citoval z knihy Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel od bývalého náměstka Ondřeje Závodského. Ve sněmovně tak mimo jiné zazněla údajná citace Andreje Babiše (ANO): „Ta Grässleová je taková pí**, že si nevidí na špičku nosu.“ nebo „…ten Kalúsek, ten ľudský odpad, ten má, ten kokot, devět miliárd s Hávou v rakúskej banke…“.

Současného šéfa lidovců Jurečku po odcitování napomenul předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček s tím, zda je nutné takové vulgarity před poslanci číst. Jurečka však podle svých slov pouze uvedl, jak běžně komunikuje premiér Andrej Babiš.

Nejsem taky takový zm*d (8/2018)

„Když přijdu k nám do Choltic do hospody, tak chci, abych se tam mohl podívat štamgastům do očí a říct, že já nejsem taky takový zm*d, který si přidá 20 procent, když s tím mohl něco udělat,“ řekl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík, když předloni v srpnu vysvětloval, proč bude hlasovat pro vládní návrh podporující zpomalení růstu platů poslanců a ústavních činitelů. Za sprostý výraz se Ferjenčík omluvil ještě během své řeči, neubránil se ale kritice od ostatních poslanců.

Topol je jednička, Kalousek taky (12/2017 a 2/2007)

Před více než třinácti lety pobouřil opoziční politiky tehdejší předseda vlády a šéf ODS Mirek Topolánek, když ukázal směrem k opozici zdvižený prostředníček. Adresátem vzkazu měl být tehdy ještě lidovecký poslanec a ministr financí Miroslav Kalousek. „Jsem přesvědčen, že pan předseda vlády měl pravdu. Obávám se totiž, že ono gesto bylo určeno mně,“ snažil se pak Kalousek premiéra bránit, gesto se totiž hrubě dotklo komunistického poslance Vladimíra Koníčka.

Topolánkovo gesto, které podle tehdejšího šéfa kabinetu znamenalo „Kalousku, jsi jednička“, následně řešil i mandátový a imunitní výbor sněmovny. Pokutu ale nakonec za vztyčený prostředníček nedostal.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek o deset let později jízlivou poznámku Topolánkovi vrátil. Tentokrát byl ale bývalý premiér kandidátem na prezidenta. Poté, co státní volební komise oznámila čísla kandidátů, napsal Kalousek na svůj twitter, že „Topol je jednička!“.

„Si děláš p*del? Rouška už v roce 2016

Premiér Andrej Babiš přišel na prosincovou schůzi sněmovny nemocný. Vzal si i roušku a posilňoval se antibiotiky a čajem. Během schůze se dozvěděl, že pokud zpravodaj rozpočtu Václav Votava (ČSSD) se svým postupem neuspěje, musí ve čtvrtek ještě zasednout rozpočtový výbor a na samotný rozpočet přijde znovu řada až v pátek. „Si děláš p*del? V pátek tady nejsem,“ řekl nasupeně tehdejší ministr financí Babiš. Právě v tomto místě technik záznam ztlumil, v opačném případě mohlo zaznít ještě víc peprných výrazů.

Rusnokův Mandela (12/2013)

„Ty vole, teď ještě zase zemřel Mandela.“ Tímto výrokem tehdejšího premiéra v demisi Jiřího Rusnoka začíná záznam z jednání sněmovny v prosinci 2013. Rusnok se následně na záznamu rozčiluje nad tím, že má velice náročný program a doufá, že nebude muset letět na pohřeb velkého státníka, bývalého prezidenta Jihoafrické republiky Nelsona Mandely. Své k tématu řekl i ministr obrany Vlastimil Picek, který premiérovi slíbil, že mu na cestu zařídí vládní speciál.

Rusnok doufal, že místo něj na cestu vyrazí prezident Miloš Zeman, ten měl ale problémy se zraněným kolenem. „Tak asi nepoletí, tak je to v prdeli,“ uzavřel debatu Rusnok.

K*rvy a zloději (9/2011)

„Já bych vás chtěl poprosit, kolegové z koalice, nechte ty noční hodiny těm dvěma nejstarším řemeslům… Mám připomenout, která řemesla to jsou? Kdo dělá v noci? Kurvy a zloději! Já se ani mezi jedno nepočítám.“ Touto „hláškou“ proslul sociální demokrat Jiří Krátký. Naštvalo ho totiž, že sněmovna měla jednat až do noci. Bývalý premiér Petr Nečas (ODS) označil Krátkého jednání za hulvátství, které dosud řečnický pult nepoznal.

Rath je jednička (12/2008)

Bývalý poslanec ČSSD David Rath zaútočil hned v úvodu prosincové schůze sněmovny na ministra financí Miroslava Kalouska (KDU-ČSL). „Vy jste živoucím důkazem toho, když tady chodíte, že naše zdravotnictví se špatně stará o choromyslné,“ řekl Rath. Kalouska ale Rathovo vystoupení nevzrušilo, ze svého místa jen ukázal zdvižený prostředníček.

Někdo půjde bručet (02/2008)

I v únoru roku 2008 hrály hlavní roli zvukové mikrofony, bylo to během prezidentské volby, kdy se poslanci sešli na Pražském hradě. „Tak já ti to povím, jaká špinavá hra kolem toho byla, kolik lidí půjde bručet,“ křičel tehdejší ministr vnitra Ivan Langer (ODS) na šéfa zelených a vicepremiéra Martina Bursíka kvůli jejich preferenci Jana Švejnara.

Langerův vzrušený monolog zachytily ruchové mikrofony televize Nova. „Byl to soukromý rozhovor. Neřeknu,“ odmítal Langer vysvětlit, čím komu vyhrožoval. Martin Bursík zůstal při hádce klidný. Ani on ale nechtěl prozradit, kvůli čemu se politici tehdejší vládní koalice nepohodli.

Snaha o regulaci

Poslanci se v uplynulých letech snažili používání sprosťáren ve sněmovně a „neposlušné mikrofony“ všemožně omezit, třeba pokutami nebo zavedením červených kontrolek u mikrofonů. Vedení dolní komory chtělo neduhy vymýtit také tím, že předsedající odejde v případě použití sprostého slova ze sněmovny a schůze se tím přeruší.

Někteří poslanci ale chtěli sprostá slova regulovat i jinde než na půdě sněmovny. Například někdejší komunistická poslankyně Ivana Levá se kdysi předložila v Poslanecké sněmovně hned několik návrhů, podle kterých by moderátoři v rádiích a televizích museli mluvit spisovně. Také vyžadovala, aby se v těchto médiích nevysílaly před desátou hodinou večerní programy, v nichž by byly vulgarismy.