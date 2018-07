Bouřlivé hodiny jednání o důvěře ve slovech. Z úst hnutí ANO padlo nejčastěji ‚samozřejmě‘

Přes patnáct hodin trvala schůze, během které druhá vláda Andreje Babiše usilovala o získání důvěry. Během nich nebyla nouze o silná slova ani o emoce. Server iROZHLAS na základě stenografického záznamu z Poslanecké sněmovny sestavil tzv. word cloud, tedy vizualizaci nejčastěji pronesených slov. Praha 19:30 12. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Datoví žurnalisté Českého rozhlasu sestavili na základě stenografického přepisu z jednání sněmovny nejčastější výskyt slov, která padla během více než patnáctihodinového jednání. | Zdroj: Český rozhlas

Čím je větší velikost písma, tím častěji slovo padlo. Po najetí kurzoru nad obrázek se objeví množství, v jakém bylo slovo dle záznamu použito.

iROZHLAS také vybral zajímavé výroky, které během dne padaly. Připomeňte si je:

Miloš Zeman:

„Rád bych konstatoval, že nedávná studie proveditelnosti doporučila také můj oblíbený projekt kanál Dunaj-Odra-Labe. Milí přátelé, tento projekt podporoval již Karel IV., František Josef I. ho vtělil do vodocestného zákona z roku 1901 a Jan Antonín Baťa ho ve své knize Budujeme stát pro 40 milionů lidí označil za jeden ze tří nejdůležitějších projektů. Nu a já jsem tedy velice rád, že tato stavba, projektovaná na 15 let, se snad konečně zrealizuje a že já se dožiji jejího zahájení. Aspoň toho zahájení.“

Vojtěch Filip (KSČM)

„Ano, někdo říká, že to je náš tah k moci. Každý má právo se podílet na správě státu. Jestli chcete, já vám znovu přečtu ten článek 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. A proč bychom tedy my neměli mít právo ovlivňovat chod tohoto státu? Pokud myslíte, že to je v rozporu s těmi principy, tak já vás ubezpečuji, že tomu tak není. Nikdo vám nebere právo podílet se na správě státu a KSČM nikomu nedovolí, aby jí v tom bylo bráněno.

(...) Každý má svou historii. I vy máte svou historii a každý si ji píšete. Tak si ji buď pište jako demokraté a respektujte, že občané dali hlas i KSČM, a náš hlas je stejně silný jako váš.“

Radim Fiala (SPD)

„Vláda, která před nás předstupuje, bude pokračovat v další destrukci suverenity České republiky, a přestože nás bude ujišťovat, že bojuje proti imigraci a hájí zájmy České republiky, opak bude pravdou. Hluboce nesouhlasím s panem premiérem, že potřebujeme ekonomické imigranty. My potřebujeme podporovat české rodiny tak, aby se zde rodily české děti, které budou pro sebe a pro tuto zemi pracovat a podnikat. To je jediná šance pro naši budoucí prosperitu a pro budoucnost tohoto státu.“

Vít Rakušan (STAN)

„Vláda Miloše Zemana, nikoli vláda Andreje Babiše - to je myslím zásadní charakteristika toho, co se tady odehrává. Toho Miloše Zemana, který o panu premiérovi ještě před několika lety hovořil jako o osobě, která si jeho důvěru jistě nezaslouží. Je tady velká partie pana prezidenta, který politickým nadáním rozhodně vždycky oplýval. Je to jeho koncert. On dokázal sestavit vládu, kterou on sám si přeje. Navštívil sjezd Komunistické strany, mluvil ke svým soudružkám a soudruhům včetně tohoto oslovení. A dokázal prostě to, že vláda personálně odpovídá jeho představám. Dokázal nominovat vlastní osoby do řad vlády České republiky. A dokonce dokázal, že sociální demokracie svého nominanta, na kterém trvala, prostě do vlády ČR neprosadila.

Já se trochu podivuji i silnému politikovi, jakým je Andrej Babiš, že je toto pro něj vůbec lidsky, politicky přijatelné, a ustupuje diktátu pana prezidenta. Ale ještě více se divím sociální demokracii a ptám se, kam tato nejstarší česká demokratická strana ještě ve své sebeúctě je ochotna ustoupit. (...)

Je velká otázka, jestli se skutečně jedná o vládu toho člověka, který nám ji tady dnes v dlouhém proslovu představoval.“

Jakub Michálek (Piráti)

„Vážení kolegové z hnutí ANO, možná i na vás to jednou přijde, až se stanete nepohodlnými, tak i o vás vyjde článek v Lidových novinách na titulní stránce. Možná i vás tímto způsobem zlikvidují. Takže ona se ta věc, ten spindoktoring se vlastně vrátí. Já si myslím, že je velmi nebezpečné, že teď vstupujeme prostřednictvím té uvadlé žurnalistiky, že dva hlavní deníky v této zemi jsou vlastněny panem Babišem, do doby vlastně nové normalizace.“

Pavel Kováčik (KSČM)

„Tady s panem kolegou Bartoškem nechtěně, ale přece jenom musím souhlasit. Ano, z nejslabšího výsledku se nám podařilo ledacos dobře vytvořit, chce se mi říci, upletli jsme z lejna bič. Ale to přece se jim lidovcům dařilo celá léta. S nízkým, malým počtem poslanců byli při vládní zodpovědnosti, ba co vím, zaujímali všude různé důležité posty, vyplňovali prostor státní správy poměrně velmi důsledně. Tak nevím, co je nám teď a zrovna teď a zrovna od lidovců vyčítáno. Nejdeme k moci. To bychom si řekli o vládní posty. Ostatně při srovnání s minulými výsledky KDU-ČSL bychom si to zasloužili možná víc, protože přece jenom je těch necelých osm procent lepší výsledek než něco málo přes pět. To si myslím, že tedy tak je a bylo.“

Miroslav Kalousek (TOP 09)

„Pane premiére, děláte všechno, co normální chlap nedělá. Bojíte se lidí s jinými názory, kňouráte, fňukáte, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte a kňučíte. (Bušení do lavic.) Česká republika... (Poslanec Faltýnek z lavice: On je vožralej, nech toho. Smích a potlesk části poslanců.) Česká republika si zaslouží předsedu vlády, který s sebou nese název chlap. To vy nejste, a to je také jeden z důvodů, proč vám nelze vyslovit důvěru.“

Andrej Babiš (ANO)

„Tenhle zloděj zlodějský (otáčí se na pana Kalouska a ukazuje na něj) mi nebude nic vyčítat. Mě estébáci terorizovali za to, že jsem nekupoval ze Sýrie fosfáty. A proč? (mluví zvýšeným hlasem:) Protože jeho kámoš, jeho rodina, Háva tam prodával tanky! Osobní přítel rodiny Asada! (Potlesk poslanců ANO.) A jeho, on, který rozkrádal Ministerstvo obrany a zabil lidi ces padáky, tak když paní ministryně bývalá Šlechtová mluví o tých pavučinách, tak ta jeho firma eště tam stále dělá ty kšefty. Koho zastupuji? Ten švédský prototyp radaru? Nebo tu Augustu? Tak nechť přizná pan Kalousek, kde má ty firmy, kde má ty miliardy. On mi nebude tu navykládat o STB! Já jsem třikrát vyhrál soud! Tak chodtě to říct tým demonstrantům. (Potlesk poslanců ANO.)

A já? My jsme měli v rodině tři emigračky! A můj táta nemohl profesně postupovat kvůli tomu, že bratr mojí mámy odjel 21. srpna 1968, když nás obsadili rusáci. Tak ty mi nebudeš tady vykládať o estébácích! (Poslanec Bartošek vykřikuje ze svého místa: Dodržujte jednací řád! Zákon platí pro všechny!) Nebude mi vykládať o tom! Jo? (Další výkřiky několika poslanců z pravé části sálu. Premiér Babiš křičí, aby je přehlušil a byl slyšet.) A já jsem ten soud vyhrál! A takový zloděj zlodějský mě nebude tady urážet! Symbol korupce! (Poslanec Bartošek opětovně hlasitě požaduje, aby premiér dodržoval jednací řád.)

Takže nechť to pan Žáček jde říct jim. A já jsem soud vyhrál. A já jsem zažaloval jako Slovenskou republiku na Evropský soud pro lidské práva. Vyhraju to! Takže vy mi tady nebudetě nadávat do estébáků! Já jsem žádný estébák nebyl! (Z pravé části sálu vykřikuje ženský hlas: Ale byl!) A já si vyprosím, aby tady někdo mluvil o mých dětech!“

Poslanec Petr Beitl (ODS)

„Mark Twain kdysi napsal, že člověk by měl každé ráno spolknout živou ropuchu, aby ho pak celý den už nic dalšího nečekalo. Já mohu z tohoto místa konstatovat, že dnes by jedna ropucha nestačila. (Smích a potlesk zprava.)“

Marian Jurečka (KDU-ČSL)

„Vážený pane premiére, když jsem přicházel dneska odpoledne, tak za mými zády se z vašich úst ozvalo: Jděte do prdele! Nevím, komu jste to myslel a jaký to byl kontext. Ale státník a premiér se pozná podle toho, že i ve vypjatých situacích umí držet nervy na uzdě, chová se slušně a je nad věcí. O to vás jménem občanů České republiky žádám. Děkuju. (Potlesk z lavic KDU-ČSL.)“

Jan Bartošek (KDU-ČSL)

„Dnes dopoledne jsem, pane premiére, ve své řeči mluvil o tom, že se z politického prostředí České republiky vytrácí slušnost, ohled, džentlmenství. A myslím, že svým projevem před chvílí jste ukázal svou pravou tvář. To jste vy. Člověk, který se staví nad pravidla, který se staví nad zákon, protože si myslí, že on sám je tím pravidlem. Je potřeba si uvědomit, že způsobem, jak se chováte ke Sněmovně, se budete chovat i k občanům České republiky. Vaše arogantní chování, tykání a urážení dehonestuje Poslaneckou sněmovnu. Vy jste ten, kdo snižuje hodnotu parlamentní demokracie.“

Jaroslav Foldyna (ČSSD)

„Víte, kdo porodil to ANO, toho Babiše? Kdo ho porodil? Pánové! Pane Kalousku! (Hovoří vzrušeně, velmi hlasitě.) Kdo ho porodil? (Předsedající: Mým prostřednictvím. Obracejte se na kolegy mým prostřednictvím.) Porodili jste ho vy! A my! Jak jsme se chovali! My jsme ho porodili, sociální demokracie, jak jsme se kolikrát chovali! Vy, pravice, jak jste zprivatizovali českej průmysl! Jak jste si tady nadělili církevní restituce, taky byla půlnoc. Proto jsme to tady a je to trapný a mně je taky trapně! (Silný potlesk z levé poloviny jednacího sálu.)“