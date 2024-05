Sněmovna jedná o důchodech. ‚Okrádání,‘ tvrdí Babiš. ‚Závidí nám odvahu k reformě,‘ reaguje ODS

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš označil v úterý ve Sněmovně vládní změny v penzích za návrh jak okrást důchodce a budoucí důchodce. „Jde jen o nespravedlivé snižování valorizace a zvyšování důchodového věku, nikoli o reformu,“ uvedl Babiš v hodinovém projevu při úvodní debatě o důchodové novele. Po něm má vystoupit ještě desítka řečníků s přednostním právem. Do běžné diskuse je aktuálně 26 poslaneckých přihlášek. Praha 16:10 28. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Není to nic jiného než prachsprosté snižování valorizace a zvyšování věku odchodu do důchodu,” prohlásil Babiš. Lidé, kterým je nyní 25 let, by podle něho mohli odejít do penze v 70 letech, třicátníci v 69 letech a padesátníci v 68 letech. „To je skutečně neuvěřitelné. Jak k tomu vůbec ti lidé přijdou?” tázal se předseda ANO. Vláda podle něho provádí „drakonické osekávání penzí”. „Vy zkrátka peníze seniorům nechcete dát. Celý ten balík změn je chaotický, já jsem tomu vůbec neporozuměl,” uvedl Babiš, který se pozastavil nad plánem na postupné zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu.

„My jsme splnili programové prohlášení vlády na rozdíl od vás, kteří žádné nemáte,” uvedl také expremiér.

ODS k tomu v reakci na sociální síti X uvedla, že Babiš během vládního angažmá neudělal nic, aby bylo na důchody i za několik let. „Neměl na to odvahu. Protože věděl, co je potřeba a psal to i ve svém programu: upravit věk odchodu do penze. Teď v opozici žádný plán nemá, diskusi odmítá. Jen závidí, že naše vláda má odvahu nutné změny udělat,” uvedla nejsilnější vládní strana.

Babiš neudělal nic, aby bylo na důchody i za několik let. Neměl na to odvahu. Protože věděl, co je potřeba a psal to i ve svém programu: upravit věk odchodu do penze.



— ODS (@ODScz) May 28, 2024

Vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) o možném kolapsu důchodového systému při jeho zachování beze změn označil Babiš za lež. „Strašíte lidi, vyvoláváte nejistotu a jen rozeštváváte společnost,” řekl předseda ANO. Nynější koaliční vláda podle něho nechce dát peníze na důchody a chce je utrácet za něco jiného.

„Je to jednoduché. Pro důchodce potřebujeme peníze. To je všechno,” uvedl Babiš. ANO by podle něho zavedlo druhý penzijní pilíř garantovaný státem s dobrovolným spořením na stáří. Nynější hranici 65 let pro odchod do důchodu by po případném návratu do vlády zachovalo, protože přes to „nejede vlak”, stejně tak i původní valorizační postup.

Fiala, jenž vystoupil ve Sněmovně jako první, označil neudržitelnost penzijního systému za zásadní zátěž pro Česko. Poukázal na to, že česká společnost stárne, snižuje se porodnost a bude klesat podíl lidí v ekonomicky aktivním věku. „Hlavním cílem reformy je zajistit udržitelnost důchodového systému tak, aby fungoval i pro další generace,” uvedl premiér. Reforma jim podle něho přinese jistotu „důstojné penze”. Premiér ujišťoval, že navrhované změny nedopadnou na nynější penzisty ani na lidi, kteří se k důchodovému věku blíží, a že budou pokračovat valorizace penzí.

Změny navrhované vládou mají udržet i v dalších desetiletích schodek důchodového systému kolem jednoho procenta hrubého domácího produktu, což představuje přibližně 70 miliard korun. Za nynějšího stavu by podle dřívějších údajů ministerstva práce mohl roční deficit v roce 2050 odpovídat až pěti procentům HDP.