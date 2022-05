Ve sněmovně se jednalo o snížení zdravotních plateb státu. ‚Systém to neohrozí,‘ řekl Stanjura

Ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) překvapilo, že si opozice vybrala jako jeden z cílů útoku na vládu navrhované snížení zdravotních plateb za státní pojištěnce od poloviny roku. Zdravotní pojišťovny mají dostatečné zůstatky na účtech, nižší státní platby systém neohrozí, řekl Stanjura ve středu po půlnoci ve sněmovně v úvodním kole projednávání novely. Debatu poslanci přerušili ve 4.00, po 18 hodinách od zahájení mimořádné schůze. Praha 0:45 4. 5. 2022 (Aktualizováno: 4:03 4. 5. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přestávka ve Sněmovně. Poslanci se sejdou znovu v osm hodin | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Dvě dvouhodinové ‚hygienické‘ přestávky si vzaly opoziční kluby ANO a SPD. Dolní komora se znovu sejde v 8.00. Očekává se, že debata k předloze bude ještě dlouhá. Aktuálně je do ní přihlášeno 20 poslanců.“

Stanjura při obhajobě novely uvedl, že koalice do ní chce ve druhém čtení přidat automatickou valorizaci plateb za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané. Na vzorci je podle ministra shoda.

Systém zdravotního pojištění má snížením plateb přijít letos o 14 miliard korun, s čímž už počítá schválený státní rozpočet. Podle opozice může tento krok zhoršit dostupnost zdravotní péče. Lídr SPD Tomio Okamura předlohu označil ve více než dvouhodinovém vystoupení za skandální a za bezprecedentní krádež ve financování zdravotnictví.

„Ukrást cizí peníze není úspora, ale loupež,“ prohlásil Okamura. Zdravotní pojišťovny podle něho budou muset hledat úspory. Okamura také potvrdil předem ohlášené obstrukce k novele.

„Stokrát lhal Tomio Okamura, když stokrát řekl, že se horší zdravotní péče,“ reagoval Stanjura. Pozastavil se nad tím, že kritik Evropské unie Okamura citoval i z unijních dokumentů ke zdravotnictví, a uvedl, že někteří poslanci SPD u „poutavého projevu“ svého předsedy usnuli.

Místopředseda klubu opozičního ANO Patrik Nacher pak podotkl, že by bylo věrohodnější, pokud by novelu předkládal ministr zdravotnictví, a nikoli ministr financí.

Stát platí za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého kabinetu Andreje Babiše (ANO) od ledna 1967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Od července to má být podle novely o 400 korun méně. Stát by tak měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni.

Stanjura poukazoval na to, že bývalí ministři zvýšení plateb na letošní rok zdůvodňovali obavami z toho, že zůstatky na účtech pojišťoven by mohly klesnou k přelomu loňska a letoška k deseti miliardám korun.

Celkové zůstatky ale činily podle Stanjury 51,8 miliardy korun a k poslednímu dubnu vzrostly na 57,5 miliardy korun. „Opozice by neměla strašit občany, zdravotnictví funguje a fungovat bude,“ zdůraznil ministr.

Automatický valorizační vzorec by měl být podle něho stejný jako u důchodů. Důchod se zvyšuje o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd.

Platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění se za poslední tři roky i kvůli enormním nákladům způsobeným epidemií koronaviru téměř zdvojnásobily. Letos jsou plánované výdaje asi 440 miliard korun a příjmy o 9,5 miliardy korun nižší. Z této částky má tvořit státní příspěvek 127 miliard korun.

První bod mimořádné schůze

Sněmovna krátce před půlnocí na návrh vládní koalice rozhodla, že přeruší projednávání prvního bodu své mimořádné schůze. Tím byla poslanecká novela upravující administrativu kolem dokladování podmínek udržitelnosti u biomasy.

Rozhodnutí přerušení bodu jednání předcházela debata o tom, zda má předsedající schůze nabádat poslance, aby mluvili k věci. Poslanci debatují od úterních 10.00. Pět hodin jim zabralo, než schválili program schůze.

Návrh na přerušení bodu přednesl předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný. Zdůvodnil ho tím, že novela vyvolala kontroverze, ačkoli ji podepsali i zástupci opozičních klubů ANO a SPD. Předpokládalo se proto, že na návrhu je shoda. „Ta shoda tady evidentně není,“ podotkl. Aby sněmovna prokázala vyšší efektivitu, navrhl projednávání bodu přerušit.

Novelu předložila šestice poslanců ze šesti koaličních i opozičních klubů. Návrh doplňuje výrobce, dovozce a dodavatele paliv z biomasy mezi povinné osoby pro dokládání kritérií udržitelnosti. Má jim také umožnit prokazovat plnění podmínek čestným prohlášením a použít přechodné období, kdy lze plnění kritérií takto považovat do konce roku 2022.

K návrhu podpory obnovitelných zdrojů energie a biomasy vystoupil i předseda ANO Andrej Babiš, který hovořil přes dvě hodiny, mimo jiné o historii podpory biopaliv. Na jeho víc než dvouhodinové vystoupení kriticky reagoval předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prohlásil, že ještě ve sněmovně nezažil, aby bývalý premiér strávil tolik času tím, že předčítal z časopisu, aby se vyjádřil k návrhu, který má stránku a půl.

‚Obstrukční řeči‘

„To, co tady zažíváme, jsou obstrukční řeči, je to blábolení,“ řekl Michálek. Obvinil hnutí ANO, že svým postupem zablokovalo vlastní schůzi s vlastními body. Schůze svolaná z popudu ANO má začít poté, co skončí aktuální mimořádná schůze, kterou svolala vládní koalice.

Po Babišovi mluvil poslanec ANO Marek Novák. Hovořil mimo jiné o blackoutech a problémech při přenosu elektřiny v přenosových sítích. Předseda Výborný po jeho vystoupení řekl, že podle oslovených poslaneckých kolegů se ani jedna věta z Novákova projevu netýkala projednávaného návrhu, kterým je podpora obnovitelných zdrojů energie a biomasy.

Prohlásil, že je z přístupu předsedajícího konsternován. Schůzi v tu chvíli řídil místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO).

Sněmovna poté přerušila jednání a vedení sněmovny se sešlo k poradě. Na ní se dohodlo, že předsedající budou nabádat poslance, aby hovořili k věci. Pokud neposlechnou a nebudou hovořit k věci, jak jim ukládá jednací řád, předsedající jim slovo odebere.

K projednávání poslanecké novely zákona o podporovaných zdrojích energie se mají poslanci vrátit až poté, co projednají vládní návrh na zrušení elektronické evidence tržeb. To je třetí bod schůze. Není jasné, kdy se tak stane.