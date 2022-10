Platba za články na internetu od vyhledávačů i změny pro motoristy. Sněmovna schválila novely zákonů

Sankce vůči cizincům, zrušení velkého technického průkazu, zjednodušení stavby obnovitelných zdrojů nebo nově zavedené platby za obsah od internetových vyhledávačů. I tyto změny patří k novým novelám zákonů a zákonům, která v pátek schválila poslanecká sněmovna. Schválit je ale musí ještě Senát. Praha 21:00 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novely zákonů, které v pátek schválila sněmovna, musí ještě projít Senátem (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Sněmovna schválila zákon o národních sankcích vůči zahraničním společnostem a cizincům, kteří by se dopustili závažných protiprávních jednání. Stát jim bude moci například zabránit ve vstupu nebo v pobytu na svém území nebo zmrazit majetek.

Norma umožní zavést restrikce také proti organizacím a režimům, které porušují lidská práva nebo používají teroristické metody a kybernetické útoky.

O zařazení na sankční seznam bude podle předlohy rozhodovat vláda na návrh ministerstva zahraničí. Ke stejnému ministerstvu mají směřovat námitky proti zařazení, rozhodovat o nich bude opět kabinet. K projednání ho nyní dostane Senát.

Poplatky za články

Vydavatelé a mediální domy zřejmě získají silnější pozici vůči provozovatelům internetových vyhledávačů, agregátorů zpráv či sociálních sítí při sjednávání licenčních poplatků za využívání článků. Sněmovna to schválila v rámci novely autorského zákona, který vychází ze směrnic Evropské unie.

Firmy jako Google, Twitter nebo Facebook budou podle novely muset získat od kolektivního správce nebo od jednotlivých vydavatelů licence ke komerčnímu využívání jejich článků. Předlohu ještě musí projednat Senát a podepsat prezident.

Posílení pozic vydavatelů nad rámec unijní směrnice kritizuje americká společnost Google, jejíž vyhledávač by podle mluvčí pro Českou republiku a Slovensko Alžběty Houzarové v případě definitivního schválení novely ve stávajícím znění musel výrazně omezit zobrazování zpravodajského obsahu tuzemských vydavatelů ve výsledcích vyhledávání a službě Zprávy Google.

Konec velkého technického průkazu

Na seznamu změn, které sněmovna v pátek schválila, jsou i zrušení vydávání velkého technického průkazu a rezervace registrační značky na auta. Především firmy by si tak mohly vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru. Žádosti o zápis do registru vozidel by také mohlo být možné podávat elektronicky.

Schválila to sněmovna v novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Na základě pozměňovacího návrhu, který připravilo ministerstvo dopravy, poslanci do zákona vložili změnu, podle níž úřady už také od roku 2024 zřejmě nebudou vydávat takzvaný velký technický průkaz k vozidlu.

Nahradí je osvědčení o registraci vozidla, takzvaný malý technický průkaz, který ale bude obsahovat víc údajů.

Stavba obnovitelných zdrojů

Schválená novela energetického zákona umožňuje stavbu obnovitelných zdrojů energie do 50 kilowattů bez povolení stavebního úřadu nebo licence Energetického regulačního úřadu.

Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, nebude posuzován vzhled stavby. Zjednodušení se bude týkat i staveb umístěných na území významném z hlediska životního prostředí či památkové péče.

Zrušení autorských poplatků

Mezi odsouhlasené změny patří i novela autorského zákona, který nyní dostane k projednání Senát. V případě jejího přijetí nebudou živnostníci do budoucna muset odvádět autorské poplatky za to, že v prodejnách budou mít puštěnou hudbu jako zvukovou kulisu. V případě restaurací nebo obchodních domů tato povinnost ale zůstane zachována.

Nutnost platit autorské poplatky se také nebude vztahovat na karikatury a satirická díla, Sněmovna do výčtu přidala i „pastiše“, tedy napodobeniny uměleckých děl na internetu. Provozovatelé internetových úložišť by podle novely měli blokovat jen takový obsah, který je totožný nebo rovnocenný s obsahem, na který jsou uplatněna autorská práva.

Finanční arbitr

Finanční arbitr a další úřady, které rozhodují rovněž spotřebitelské spory, možná získají silnější postavení při navazujících soudních sporech. Předpokládá to předloha poslanců opozičního hnutí ANO, kterou poslanci podpořili.

Cílem navrhovaných změn je podle předkladatelů lepší ochrana spotřebitelů. Novelu občanského soudního řádu nyní projedná ústavně-právní výbor.

Finanční arbitr a další úřady, jako jsou Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad, by podle předlohy mohly soudům předkládat písemná vyjádření při řízení, nahlížet do spisu a vystupovat při jednáních. Nyní mají tyto instituce právo dát jen písemné stanovisko k žalobě.