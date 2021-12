Ošetřovné, izolačka i kompenzační bonus. Sněmovna schválila příspěvky lidem zasaženým pandemií

Až 370 korun denně jako příspěvek zřejmě budou znovu dostávat lidé, kteří se ocitli v nařízené karanténě nebo izolaci kvůli nemoci covid-19. Schválila to ve středu sněmovna. Při zavření škol nebo tříd kvůli epidemii koronaviru by také pečující měli dostávat ošetřovné opět po celou dobu karantény. Dávka by navíc měla obecně vzrůst o třetinu na 80 procent redukovaného základu výdělku. Schválený byl také návrh zákona o kompenzačním bonusu.

