Kompenzace půjdou i z peněz obcí a krajů. Na 500 korun denně dosáhnou i společníci malých ‚eseróček‘

Společníci malých společností s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky, které poškodila epidemie koronaviru, budou moci požádat o státní příspěvek 500 Kč denně. Rozhodla o tom sněmovna. Po rozsáhlé debatě plné sporů ale odmítla návrh Senátu, aby se příspěvek vyplácel přímo ze státního rozpočtu, a nikoli jen z vybraných daní z příjmů zaměstnanců. Praha 12:02 27. května 2020

Senátní návrh měl zabránit tomu, aby obce a kraje přicházely o peníze z takzvaných sdílených daní, z nichž se příspěvek vyplácí.

Podle senátorů a dalších odpůrců může připravit současný způsob výplaty příspěvku obce o 11 miliard a kraje o čtyři miliardy korun. Zákon stanoví, že takzvaný kompenzační bonus, tedy zmíněný příspěvek živnostníkům a dalším OSVČ postiženým dopady epidemie, je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, tedy zaměstnanců. Jde ale o sdílenou daň, o niž se státní rozpočet dělí s kraji a obcemi. Pokud z ní část jde na výplatu příspěvku, připadne pak méně na rozdělení mezi obce a kraje.

Proto senátoři chtěli, aby peníze byly uvolněny rovnou ze státního rozpočtu. Předlohu ve znění schváleném sněmovnou nyní dostane k podpisu prezident.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) varovala, že pokud by senátní verze prošla, musela by výplatu bonusu okamžitě zastavit. Bylo by podle ní nutné vyřešit rozpočtové a právní otázky, jak vlastně bonus vyplácet. Musela by se použít místo daňového řádu rozpočtová pravidla jako pro výplatu dotací. Odmítla kritiku například Věry Kovářové (STAN), že vláda rozpočtové dopady tajila.

Se stejným návrhem jako Senát přišel již při předchozím schvalování novely ve sněmovně začátkem května předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Sněmovna už tehdy jeho návrh nepřijala.

