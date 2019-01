Ceny byly vyšší, tvrdila Schillerová o církevních náhradách. Analýza s důkazem ovšem neexistuje

Je to hlavní argument, proč zdanit církevní restituce. O kolik přesně se ale měly peněžité náhrady v roce 2012 předražit, není jasné. Neřekli to komunisté, kteří zdanění navrhli, a neřekla to ani vláda, která ho prosadila. Server iROZHLAS.cz požádal o posudek, který má údajnou přemrštěnost vyrovnání s církvemi dokazovat. Ten ale neexistuje. Původní zpráva Praha 5:50 29. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna schválila zdanění církevních restitucí (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když návrh KSČM na zdanění církevních náhrad dostal ve sněmovně loni na podzim zelenou od ústavně-právního výboru, podpořila ho veřejně i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). „Udělali jsme si už dřív pro pracovní účely rychlou analýzu, zda ceny odrážely realitu, a na základě toho jsme přesvědčeni, že ceny byly vyšší,“ řekla pro deník Právo.

Analýza neexistuje

Server iROZHLAS.cz proto s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím o zmíněný dokument požádal, u ministerstva financí ale narazil. Žádná analýza neexistuje. „Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná analýza se nenachází v dispozici povinného subjektu v zaznamenané podobě, jedná se z hlediska zákona o informaci neexistující,“ píše se v odůvodnění.

V rozkladu proti rozhodnutí tedy redakce žádala o přesnou částku i to, jak k ní ministryně Schillerová došla. Své veřejné prohlášení totiž nijak nedoložila. Na SMS dotazy ale ministryně nereagovala. Úřad rozklad zamítl.

Konkrétní částka, o kolik měly být církevní náhrady vyčíslené bývalou vládou Petra Nečase (ODS) předraženy, není ani v návrhu KSČM na jejich zdanění. V něm se píše pouze o tom, že jde o „jediný možný krok vedoucí k tomu, aby finanční náhrada ve svém konečném důsledku byla přiměřená.“

Přesnou sumu neřekl ani předkladatel návrhu, poslanec Stanislav Grospič. „To se nedá takhle vyčíslit. Nám jde o to, že bylo předraženo především oceňování pozemků, metru čtverečního lesního a zemědělského půdního fondu. Tam, tuším, používal Český statistický úřad cenu 27,50, přitom v náhradách bylo 44 korun a nějaké drobné,“ řekl.

Nic takzvaně na papíře ale nemá. Komunistický zákonodárce navíc tvrdí, že důkazní břemeno má nést především kabinet Andreje Babiše (ANO). „My nemáme už povinnost ani potřebu to dále dokládat. My to prostě navrhujeme – myslíme si – že je to předražené. Je povinností vlády a církve obhájit své nároky,“ doplnil.

Zmiňovaná analýza byla tématem také přímo na plénu sněmovny během schvalování dané novely zákona. Už dříve o dokument totiž žádali i Piráti. „Žádná analýza neexistuje. Na plénu lítala nějaká čísla, jejichž relevanci je extrémně obtížné ověřit. Celý ten zákon je jen držhubné pro KSČM,“ napsal v SMS poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Analýza od Haška

O vyčíslení náhrad církvím na plénu dolní komory v úterý mluvil šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. „Tady žádnou analýzu nepotřebujete. Stačí, když se zorientujete v čase a prostoru a budete se sem tam řídit selským rozumem. Já uvedu pár čísel,“ prohlásil. Hektar lesa byl podle něj v roce 2012 pro potřeby restitučního zákona oceněn na 277 tisíc korun, dnes se ale za něj platí okolo 150 tisíc.

Konkrétní částku, o kterou mají být náhrady předražené, ovšem před časem vyřkl přímo premiér Andrej Babiš, konkrétně 54 miliard. Podle serveru Aktuálně jde o sumu, se kterou v minulosti kalkuloval bývalý poslanec a hejtman Michal Hašek (ČSSD), když v roce 2012 vystoupil na plénu k církevním restitucím.

Třeba podle poslance Jana Farského (STAN) je ale argument o přemrštěnosti církevních náhrad pouze úhybný manévr. „Je to jenom rozmělnění pozornosti. Začínají řešit, jestli církve jsou dostatečným přínosem pro společnost a jestli ta částka byla přemrštěná. To ale nemá s podstatou zdanění nic společného,“ uvedl.

Stát by zdaněním mohl podle zdůvodnění KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím podle zákona a následně uzavřených smluv posílá. Novela by nebyla účinná zpětně. Církve by podle předkladatelů musely nově zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.

Možné zdanění církevních náhrad ukazuje následující tabulka. Údaje pro rok 2020, od kdy má návrh komunistů platit, serveru iROZHLAS.cz poskytlo ministerstvo financí:

Zdanění náhrad, které patřilo k podmínkám komunistů pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD, nyní posoudí Senát. Opozice i komunisté očekávají, že spor o zdanění skončí u Ústavního soudu. Podle zástupců České biskupské konference je novela vítězstvím populismu nad zdravým rozumem a právním státem.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.

Vládní výbor zrušen Vláda zároveň loni v září v tichosti zrušila výbor k majetkovému vyrovnání s církvemi, který mimo jiné mapoval žaloby církví na stát kvůli restitucím. Konkrétně jich je 2304, přičemž ukončeno jich zatím bylo 638. Krátce po svém vzniku zkraje roku 2014 výbor inicioval kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD). Současný premiér Andrej Babiš (ANO) ho ale navrhl zrušit, bylo to přitom jen dva týdny poté, co server iROZHLAS.cz upozornil na nečinnost výboru. Úkol evidovat dopady církevních restitucí tak přešel podle vládního usnesení na ministerstvo kultury. Na ministerstvu zemědělství mezitím vznikla také auditní skupina k církevním restitucím.