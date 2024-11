‚Sněmovna má jednat o Fialově psychickém zdraví,‘ navrhl Babiš. Ministři na protest odešli ze sálu

Sněmovna by v pátek podle předsedy ANO a expremiéra Andreje Babiše měla projednat psychický stav předsedy vlády a ODS Petra Fialy. Babiš to zdůvodnil obavami o Fialovo duševní zdraví kvůli jeho výrokům z poslední doby, mimo jiné o srovnání českých platů na úroveň německých během pěti let. Poslanci koalice přerušovali Babišovo vystoupení nesouhlasným bušením do lavic, zazněl i výkřik „fuj“. Praha 10:28 22. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Místopředseda Sněmovny Aleš Juchelka (ANO) jako předsedající schůze v rámci sjednávání pořádku vybídl svého šéfa k tomu, aby se zdržel psychiatrických hodnocení. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a ministr dopravy Martin Kupka (ODS) poté na protest odešli z pléna Sněmovny. Novinářům řekli, že nelze akceptovat Babišův proud urážek.

„Premiér by si měl odpočinout a přestat vykládat nesmysly,“ doporučoval Babiš svému nástupci v čele vlády. Zdůvodnil to i jeho výroky o tom, že chce vyhrát příští sněmovní volby a získat v nich 30 procent hlasů. Podpora ODS je podle volebních průzkumů nyní zhruba desetinová, zatímco ANO má šanci získat třetinu voličských hlasů.

Pozastavoval se nad Fialovým slibem německých nebo rakouských mezd, pokud bude moci vládnout i v dalším volebním období. „Kdo těmto lžím ještě věří?“ tázal se Babiš. Pokud by české platy měly dohnat německé, české mzdy by musely podle něho růst o čtvrtinu ročně, přičemž v posledních letech se rozdíl mezi nimi zvyšoval. „Nerozumím tomu, co nám pan premiér tady vykládá, a proto máme všichni strach o něj,“ uvedl.

„Naše země je ohrožena. Po každém vystoupení pana premiéra nám volají zděšení občané a mají strach, co se to s panem premiérem děje. A pan premiér vystupuje každý den a občané mají obavu o jeho duševní zdraví. Proto si myslím, že bychom měli mít jediný bod, a to je duševní zdraví pana premiéra Fialy, aby zkrátka neděsil naše občany,“ řekl.

Babiš obsáhle opakovaně kritizoval vládu za návrh na zvýšení platů ústavních činitelů a další kroky. Obvinil kabinet z vydírání, že pokud Parlament neschválí zvýšení o zhruba sedm procent, nárůst bude od příštího roku dvojnásobný. Kabinet podle něho začal věc řešit pozdě kvůli podzimním krajským a senátním volbám, i když Ústavní soud zasáhl do platového zákona kvůli soudcovským platům už v květnu. Podle Babiše by měla koalice podpořit opoziční návrhy na zmrazení platů politiků.

Jednání Sněmovny i Babišův projev musely být po zhruba 40 minutách přerušeny kvůli tomu, že v jednacím sále chyběl zástupce vlády. Babiš, který slíbil obsáhlý projev, neuspěl s námitkou, že mu zástupce vlády nechybí, neboť mluví k občanům. Podle Juchelky ale Sněmovna musí dodržet podmínku stanovenou zákonem o jednacím řádu dolní parlamentní komory. Vedení Poslanecké sněmovny nyní jedná o dalším postupu.