Babišův spis k nahlédnutí i ve sněmovně, žádá policii mandátový výbor. Zdržování, reagují Piráti a ODS

Sněmovní mandátový a imunitní výbor požádal policii, aby jeho členové mohli nahlížet do spisu ohledně kauzy Čapí hnízdo přímo ve sněmovně za přítomnosti vyšetřovatele. Po úterním jednání výboru to novinářům oznámil jeho předseda Stanislav Grospič. Další schůze, kam by mohli přijít oba aktéři kauzy Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek vysvětlovat svůj postoj, by se mohla konat v lednu.

