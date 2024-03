Sněmovnu čeká mimořádná schůze k bezpečnostním hrozbám. Řešit se bude i Babišův uniklý e-mail

Začalo to e-mailem, který se neměl dostat na veřejnost – a výsledkem je mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Koalice svolává na úterý jednání kvůli zprávě šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který žádal od svých spolupracovníků informace o ministru zahraničí Janu Lipavském (Piráti). A to potom, co ho šéf diplomacie označil v České televizi za bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Mimořádná schůze se může protáhnout i na několik dnů. Reportáž Praha 13:40 17. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání v Poslanecké sněmovně ČR | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm**a. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Dauhá, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba,“ znělo zadání e-mailu Andreje Babiše pro jeho spolupracovníky, která byla podle předsedy vlády Petra Fialy (ODS) posledním impulzem pro svolání mimořádné schůze Sněmovny.

Andrej Babiš zprávu napsal svým spolupracovníkům, přidal ale taky špatného adresáta – nestraníka za ANO Jana Rovenského. Právě ten e-mail zveřejnil, zaslal jej novinářům z webu Novinky.cz.

Za užitý vulgarismus se už Babiš omluvil na síti X. Odmítl ale, že by hledal kompromitující materiály, chtěl se prý jen Jana Lipavského zeptat, jestli by poslal svoje děti do války.

Babiše hájí taky předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. „Andrej Babiš se za to nevhodné slovo, které užil v e-mailu a které nebudu opakovat, omluvil, takže to samozřejmě nebylo namístě. Poptával informace z veřejných zdrojů, protože si připravoval projev,“ vysvětlila.

Složky, zatahovaní děti a rodin do politického boje, pomluvy, osobní útoky… Odporné metody připomínající minulou dobu. Proti tomu bude demokratická společnost stát v každých dalších volbách. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 11, 2024

Kdo je bezpečnostní hrozba

Program mimořádné schůze navrhne Schillerová podpořit – chce, aby mohli o bezpečnostních hrozbách mluvit i řadoví poslanci, nejen ti s přednostními právy.

„Kde je nějaký důkaz o tom, že bychom nebyli prozápadní stranou? My jsme podporovali Ukrajinu, všechny zákony a všechna usnesení. Tak kde je Andrej Babiš bezpečnostním rizikem? My jsme vyhostili nejvíce ruských diplomatů po kauze Vrbětice. Takže chceme důkazy,“ konstatuje Schillerová.



Politici vládní koalice jsou ale k postojům hnutí ANO a e-mailu Andreje Babiše velmi kritičtí. Téma tento týden rezonovalo nejenom ve sněmovně, ale taky na sociálních sítích.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je jasné, o co Babišovi v e-mailu šlo.

„Ten problém je, že když Honza Lipavský zcela jasně v televizi řekne, kam směřuje současná politika Andreje Babiše a celá ta osa Babiš-Fico-Orbán-Putin je narativem dezinformační scény, tak reakcí Andreje Babiše je, že chce diskreditovat Jana Lipavského, zjišťuje si informace na jeho rodinu a chce diskreditovat jeho děti?“ ptá se předseda Pirátů.

Koaliční poslanci navrhnou usnesení, které se má týkat právě bezpečnostních hrozeb pro Českou republiku. Jeho podobu ještě připravují.

„Nepředpokládám, že by usnesení Sněmovny mělo tendenci kohokoliv jmenovat. Určitě budeme chtít jednat v úterý do večerních hodin. Myslím, že bude dost přihlášek před schválením schůze i programu. Určitě chci v úterý, klidně i ve večerních hodinách, schválit program,“ avizuje předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.



Sněmovna má za sebou v posledních měsících už několik mimořádných schůzí z podnětu ANO. Opoziční hnutí na nich ale neuspělo s návrženým programem. Koaliční mimořádná schůze začne v úterý 19. března odpoledne.