Sněmovna schválila zákon proti trafikám. ‚Jen dáme alibi ministrovi,‘ kritizuje ho Stanjura

Uchazeči budou podle návrhu procházet až na výjimky ministerským výběrovým řízením a všichni hodnocením před vládním výborem. Jeho postavení ale bude pouze poradní. Ministr bude moci rozhodnout jinak, postoj bude muset v tom případě zdůvodnit.

Pirátský poslanec Tomáš Martínek chtěl v zákoně zakotvit závaznost návrhu nominačního výboru pro ministry. Sněmovna ale o jeho pozměňovacím návrhu vzhledem ke schválení jiné širší úpravy nehlasovala.

Nominační zákon se bude týkat společností, v nichž má stát majetkovou účast, státních podniků, národního podniku Budějovický Budvar a Správy železniční dopravní cesty. Sněmovna odmítla Martínkův návrh, podle kterého by se norma vztahovala také na zdravotní pojišťovny.

„Zákon je posunem k lepšímu,“ komentovala vládní návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Naopak podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury je norma zbytečná a platí pro ni přísloví o vlku, který se nažral, a koza zůstala celá. Výběr lidí do orgánů státních firem se podle Stanjury proti současnosti nezmění, ministr navíc získá alibi, když v případě selhání jmenovaného kandidáta přenese odpovědnost na nominační výbor.

„Tyhle stínová výběrová řízení budou probíhat nadále, ale současně dáme alibi ministrovi. Pokud se rozhodne, že tam chce svého člověka, tak ať si ho tam dá, ale ať nese plnou politickou odpovědnost za jeho výkon ve funkci,“ řekl pro Radiožurnál.

„Ministr se nemůže zbavit zodpovědnosti,“ oponoval zpravodaj Leo Luzar (KSČM). Pro předlohu hlasovalo 119 ze 172 přítomných poslanců, proti byli tři.

Schválený širší pozměňovací návrh, který obsahuje i uzákonění požadavků na kandidáty, podala skupina poslanců ANO, Pirátů a KDU-ČSL v čele s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).

Odmítnutí kandidátů

Výbor by měl zcela odmítnout kandidáty, kteří by podmínky nesplňovali. Patřila by k nim trestní bezúhonnost a v některých případech bezpečnostní prověrka. Na druhou stranu by návrh zajistil určitou ochranu uchazečů, když podle vládního znění by výbor zveřejňoval zápisy z pohovorů s kandidáty.

Při obsazování výběrových komisí a výboru se podle verdiktu dolní komory nebude muset přihlížet k vyrovnanému zastoupení žen a mužů. Poslankyně ANO Jana Pastuchová to do zákona neprosadila.

Stejný návrh nominačního zákona byl ve hře už v minulém volebním období, sněmovna ho ale nestihla projednat. Opoziční Piráti loni předložili vlastní předlohu, kterou ale sněmovna loni v červnu zamítla už v úvodním kole. Obsahoval i úpravu vlastnické politiky státu. Se snahou včlenit ji do nynějšího vládního návrhu předseda pirátských poslanců Jakub Michálek neuspěl.

Lidovec Marián Jurečka soudí, že vlastnická politika do nominačního zákona nepatří, záměr jejího uzákonění ale podpořil. „Zavádí se tady jasná pravidla a alespoň základní požadavky pro to, co musí daný uchazeč splňovat. Je to otázka bezúhonnosti, bezdlužnost státu a otázka minimálního věku,“ vysvětlil své pro Radiožurnál rozhodnutí.