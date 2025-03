Sněmovna nejspíše nestihne projednat zálohování PET lahví a plechovek. Proti je opozice i část koalice

Plastové lahve a plechovky Češi do obchodů asi jen tak vracet nebudou. Povinné zálohování Sněmovna podle informací Radiožurnálu do podzimních voleb nestihne schválit. Shoda na tom totiž není ani v koalici. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) přitom varuje, že pokud Česko povinné zálohování přijme později, bude to stát peníze navíc. Praha 15:28 28. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna asi nestihne projednat zálohování PET lahví (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Důvodů, proč se projednávání zálohového systému PET lahví a plechovek zaseklo, je několik. Hlavní problém při případném hlasování ve třetím čtení by mohl být ten, že ne všichni koaliční poslanci jsou odhodláni zálohování prosadit. To je velký problém, protože i většina opozice je proti a se schválením pomáhat nebude.

Návrh ale ještě stále čeká teprve na první čtení. Při minulém pokusu – toto úterý – nepřišlo do Sněmovny dost koaličních poslanců, a nepodařilo se tak ani schválit program mimořádné schůze, kde se mělo jednat právě i o zálohování plastových lahví a plechovek.

Také předchozí pokus skončil podobným výsledkem, to bylo zhruba v polovině března. Tehdy na lahve a plechovky došla řada až večer a ve Sněmovně už nebylo dost poslanců na to, aby byla dolní komora vůbec usnášeníschopná.

„Není na to dostatek hlasů a času. A odpor opozice je v tomto směru velmi nesmiřitelný,“ říká pro Radiožurnál Marek Benda (ODS), předseda nejsilnějšího koaličního klubu poslanců. I ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) připouští, že je to s časem na hraně. Zároveň ale pořád mluví o důvodech, proč je podle něj potřeba tenhle návrh přijmout.

„900 milionů obalů se každý rok válí v přírodě, na skládkách nebo ve spalovnách. Je to 11 tisíc tun hliníku v hodnotě 300 milionů korun, ale ta cena se klidně může do budoucna zvyšovat – vidíme, co se teď děje v zahraničí. My si tohle množství ukládáme na skládku a někde jinde ho těžíme ze země, dopravujeme do Evropy, zpracováváme, válcujeme, abychom z toho vyrobili tu plechovku,“ řekl Hladík.

V tomhle by ministra Hladíka podpořila i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Ta je pro zálohování, podpořila by ho, ale také v rozhovoru zdůraznila, jaká je teď sněmovní realita. A že za situace, kdy je proti i část koalice, není moc šancí návrh prosadit: „Je evidentní, že bychom se tady trápili ve chvíli, kdy víme, že opozice takovouto věc nepodpoří,“ uvedla.

Poslanci se navíc mají podle plánu jednání scházet už jen do června. Takže když se podíváme na lhůty mezi jednotlivými čteními, tak opravdu moc času nezbývá.

Námitky na zálohování mělo třeba ministerstvo průmyslu a obchodu, které vedou Starostové a nezávislí. Rezort se obává, že povinné zálohování plastových lahví a plechovek bude mít ekonomický dopad na podnikatele a obce. A v tom se vlastně shoduje i s výhradami opozice. „My jsme proti tomu jako hnutí ANO. Jsou proti tomu obce i Svaz měst a obcí ČR,“ uvedla šéfka jejich poslanců Alena Schillerová (ANO).

Zůstává tedy otázkou, zda se zálohování ve Sněmovně vůbec ještě jako téma otevře. Je ale velmi nepravděpodobné, že se to do voleb stihne schválit.