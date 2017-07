Sněmovna není všechno, zrovna my Babiše stejně nezastavíme, říká místopředseda starostů Horník

Podle průzkumů však potřebných pět procent starostové nemají. Pokud by mandáty nakonec nezískali, nebyla by to podle senátora a místopředsedy strany Jana Horníka až taková katastrofa. „Nic by se nestalo. Jsme hlavně místní politici,“ řekl v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

Lidovci vyzvali starosty ke vstupu na své kandidátky. Co na to říkáte?

Byli bychom jakýmsi přívažkem. Šli bychom de facto do stejné kvazikoalice, jako jsme byli s TOP 09, a to se zrovna mně osobně nelíbí.

Podmínky spolupráce s KDU-ČSL by ale jinak zůstaly stejné. Nejde tak jen o kosmetickou úpravu, kterou voliči stejně nepostřehnou?

To máte pravdu, byla by to jenom kosmetická úprava, kterou by volič vlastně ani nepoznal. Volič se v takovýchto detailech neorientuje. Pro nás je to ale velmi významná záležitost, zdali být koaličním partnerem, nebo být jenom na kandidátce spřátelené strany. To si myslím, že není úplně ideální.

To je názor, který uvnitř starostů zaznívá poměrně silně.

Velmi silně. Zaznívá z mého regionu (senátor za obvod Karlovy Vary – pozn. red.), zaznívá i od jednotlivých špiček z celostátního výboru. Je to nejsilnější proud, který jsem zatím zaznamenal.

O další spolupráci s lidovci rozhodne v úterý celostátní výbor, dá se tedy očekávat bouřlivá diskuse?

Nemyslím si, že to musí být bouřlivé. Když jsme šli do této koalice, tak jsme byli malinko opatrní. Minimálně já jsem upozorňoval na to, že to nemusí dobře dopadnout. Nevím, jestli to (vstup do sněmovny – pozn. red.) má stoprocentně jisté i KDU-ČSL, jestli si špičky KDU-ČSL uvědomují to, co řekl pan Bělobrádek v úterý, že míří na šest až sedm procent.

„Relativně malý subjekt na státní úrovni jako jsme my, zase nemůže být tím subjektem, který zabrání Andreji Babišovi, aby se on stal tím, kdo tento stát obrátí úplně nějak jinam, že to kormidlo půjde na východ.“ Jan Horník (senátor (STAN))

Podle mě v politice není jisté vůbec nic a už vůbec ne, když o tom rozhodují voliči. Nedovedu si úplně představit, jestli tedy zdolání pětiprocentní hranice není to samé jako desetiprocentní. Pro nás ta pětiprocentní bude výzva, pro lidovce uvidíme.

Pokud byste se nakonec rozhodli kandidovat do sněmovny samostatně a neuspěli jste, byla by to pro vás velká rána?

Myslím si, že ne. Vůbec nic by se nestalo. Ani by to podle mě nebyla žádná porážka. My jsme zejména místní politici, teď už částečně i krajští, ale pořád jde o ten region. Nicméně například u rozpočtového určení daní jsme viděli, jak je zapotřebí přenášet potřeby místních a regionálních samospráv na tu nejvyšší úroveň. A to je jediný důvod, proč kandidujeme do Parlamentu České republiky.

Pokud by volby pro nás nevyšly ideálně, tak se přece nic neděje. Další volby jsou za čtyři roky. Potom pro nás budou důležitější za rok volby do Senátu, který začne v tomto státě skutečně fungovat jako opravdová pojistka demokracie.

Starostové bez poslaneckých křesel?

Ve hře je ale i ta varianta, že byste letos do sněmovny nekandidovali vůbec.

Ano, je to jedna z variant. Nicméně nevím, jestli úplně pravděpodobná. Přece jenom už jsme se na politické scéně objevili a voliči, které se nám podařilo přesvědčit, by nám snad nechtěli utéct a chtěli by volit někoho jako je STAN. Kvůli nim by to byla škoda. Kdyby měly ty hlasy propadnout, tak se ale snad až tolik neděje.

Relativně malý subjekt na státní úrovni, jako jsme my, zase nemůže být tím subjektem, který zabrání Andreji Babišovi, aby se on stal tím, kdo tento stát obrátí úplně nějak jinam, že to kormidlo půjde na východ. To si nedovedu moc představit.

A jste vůbec schopni sestavit vlastní kandidátku?

Ano. Když budu mluvit o západu Čech nebo středu Čech, tak mám velmi pozitivní ohlasy. Například u nás v Karlovarském kraji jsme schopní kandidátku doplnit. Měli jsme to rozdělené tak, že KDU na ní měla sedm lidí a my také sedm lidí. U nás v kraji je spousta schopných lidí, takže nemyslím, že by to byl problém.

Vy sám jste uvažoval, že byste vstoupil na kandidátku?

Já jsem o to byl požádán už dříve v koaliční konstrukci primátorem Karlových Varů Petrem Kulhánkem (Karlovarská občanská alternativa – pozn. red.) a slíbil jsem mu, že to podpořím z posledního 14. místa. Nicméně jelikož jsem senátor, nevím jistě, jestli na ní můžu vůbec být. To jsem se dozvěděl včera a musím to ještě prověřit. V okamžiku ale, kdy bych byl náhodou zvolen, což ale nepředpokládám, ztrácím mandát senátora.

Pokud byste se tedy nakonec od lidovců distancovali, neutekly by vám také finance, které jste do společné kampaně už investovali?

Samozřejmě jsme investovali, ale kampaň se ještě úplně nerozjela. Ani nemá význam dělat ji teď, v letních parnech, kdy voliči mají dovolené a jiné starosti. Ta ostrá kampaň měla skutečně přijít až v září, čili ty větší peníze se měly utrácet až v září. Přesná čísla nevím, ale nemyslím si, že by to byl velký zásah do starostovské kasy.

Takže půjde spíše o zanedbatelné částky?

Ano. Také bude samozřejmě záležet na tom, jak se nám podaří případně jako samostatný subjekt uspět, protože strany potom dostávají za jeden hlas a při překročení určitých hranic peníze na činnost. To byl případ třeba paní Bobošíkové, která z toho žila velmi dobře několik let. Tím nechci naznačit, že bychom chtěli žít z nějakých rezerv. Pokud by se nám ale něco vrátilo, tak bychom to určitě chtěli investovat do senátních voleb.

A jak jinak hodnotíte ten krok lidovců, jste z toho zklamaní?

Já osobně jsem rozčarován. V době, kdy se s touto myšlenkou přišlo, jsem nebyl jejím přívržencem. Byl jsem přívržencem budování svébytného hnutí Starostů a nezávislých, podřídil jsem se ale většině. Začal jsem tomu věřit a byl jsem ochoten pro to udělat maximum. Tento zvrat mě poměrně hodně rozladil. Není to ale o tom, že bych to měl KDU-ČSL za zlé. Snaží se teď chovat pragmaticky a mít jistotu. Bohužel tato doba přeje spíše odvážným, a nikoli ustrašeným.