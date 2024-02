Sněmovna o premiérově podílu v záložně nejednala. Opozici se nepodařilo schválit program

Opozici se ve čtvrtek nepodařilo prosadit mimořádnou schůzi Sněmovny ke kauze někdejšího podílu premiéra Petra Fialy (ODS) v Podnikatelské družstevní záložně. Zhruba po 3,5 hodině vystoupení řečníků s přednostním právem koaliční poslanci většinou svých hlasů neschválili program schůze. Ta se tak neuskutečnila a ke slovu se nedostali řadoví poslanci. Praha 10:04 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opozici se ve čtvrtek nepodařilo prosadit mimořádnou schůzi Sněmovny ke kauze někdejšího podílu premiéra Petra Fialy (ODS) v Podnikatelské družstevní záložně (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Opomenutí zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. Opozice žádala vysvětlení a vznášela různá podezření.

Z přítomných 148 poslanců hlasovalo pro schválení programu 66 poslanců ANO a SPD. Naopak 82 koaličních poslanců bylo proti.

Premiér Fiala neinformoval o svém podílu v záložně. ‚Moje chyba, mrzí mě to,‘ přiznal Číst článek

Podle předsedy ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše jde o skandál. Premiér byl podle předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové podílníkem v záložně „sdružující zájmy české galerky“, označila ji za „nefalšované Palermo“.

Fiala považuje rozruch kolem svého vkladu v záložně za snahu opozice vyrobit kauzu za každou cenu. Prohlásil, že nemá co skrývat, nemá se za co stydět, a odmítl, že by se dopustil něčeho nelegálního.

„Poslat do jakékoli banky, záložny svoje řádně vydělané peníze není zločin, není to nic nemorálního,“ řekl. „Jediná chyba, kterou jsem udělal, bylo opomenutí ve formuláři,“ dodal. Zopakoval, že šlo o neúmyslnou chybu, kterou přiznal a napravil. Případnou pokutu je připraven zaplatit. „Nemám co skrývat,“ poznamenal.

Fiala doplnil do majetkového přiznání i penzijní připojištění. Zopakoval, že udělal chybu neúmyslně Číst článek

Opoziční hnutí ANO chtělo, aby poslanci hlasovali na schůzi o dvojici návrhů usnesení. Podle prvního z nich by Sněmovna žádala po Fialovi, aby zveřejnil svá daňová a majetková přiznání od roku 2011, vstupní a následující majetková oznámení veřejného funkcionáře až do současnosti a potvrzení banky o odeslání peněz do Podnikatelské družstevní záložny v roce 2015 a o jejich přijetí zpět v roce 2020.

Druhý návrh se týkal zpřístupnění podkladů k financování politického think-tanku Pravý břeh - Institut Petra Fialy. Protože ale Sněmovna neschválila program schůze, nemohla o návrzích ani hlasovat.

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura uvedl, že se jeho spolupracovník obrátil kvůli Podnikatelské družstevní záložně na státní zastupitelství. Záložnou by se měl podle předsedy SPD zabývat i Finanční analytický úřad a ministerský předseda by měl zveřejnit daňová přiznání a soupis svého majetku z doby před vstupem do politiky a z nynějška. Jinak podle Okamury nebude důvěryhodný a měl by podat demisi.

Sněmovní debata skončila krátce po 12.30 zamítnutím návrhu programu. Nejbližší řádná schůze Sněmovny se má uskutečnit až v úterý 26. února. V pátek Sněmovna jednat nebude.