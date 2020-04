Poslanci souhlasí, aby lidé mohli požádat o odklad splátek úvěrů. Návrh zákona ještě posoudí senátoři

Jednotlivci i firmy by mohli v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit buď na tři, nebo šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení, o které by museli požádat, by si mohli vybrat. Moratorium zavádí vládní návrh zákona o některých opatřeních při splácení úvěrů, který v úterý ve stavu legislativní nouze schválila sněmovna. Nyní ho dostane k posouzení senát. Projednat by ho mohl ve čtvrtek.

