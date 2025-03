Sněmovna odmítla zákaz tlumičů na pistole a revolvery pro běžné použití

Sněmovna v pátek odmítla navrhovaný zákaz tlumičů hluku na pistole a revolvery pro běžné použití. Lékaři ale patrně budou muset od přespříštího roku povinně ověřovat to, zda jejich pacienti mají zbrojní průkaz. Půjde o lidi, kteří trpí takovou nemocí, vadou nebo stavem, které by vylučovaly způsobilost nakládat se zbraněmi nebo municí. Praha 14:09 14. 3. 2025 (Aktualizováno: 14:18 14. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna dnes odmítla navrhovaný zákaz tlumičů hluku na pistole a revolvery pro běžné použití | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Změnu přinese v souvislosti s předloňskou tragédií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy úprava souboru vládních novel, které si vyžádal nový zbraňový zákon. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Zákaz tlumičů na krátké střelné zbraně a zpřísnění používání tlumičů pro dlouhé palné zbraně prosazoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) spolu s dalšími pěti poslanci s odkazem na doporučení policie. Pro pozměňovací návrh zvedlo ruku 50 ze 158 přítomných poslanců. Proti jich bylo 89. Podporu úprava získala v klubech STAN, TOP 09 a Pirátů a u části lidovců. Nepodpořili ji poslanci ANO, ODS, SPD a většina frakce KDU-ČSL.

„Dostupnost tlumičů pro krátké zbraně je bezpečnostní riziko v případě útoku ozbrojeného střelce,“ hájil jejich zákaz ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Pistole či revolvery podle něho slouží zejména pro osobní obranu a ochranu držitele a pro tento účel není tlumič hluku potřebný. Naopak poslanec ANO Hubert Lang označil Rakušanův pozměňovací návrh za „toxický“. Poukazoval zejména na to, že se používají na střelnicích, které mohou obtěžovat své okolí hlukem.

Pozměňovací návrh předpokládal, že dosavadní majitelé tlumičů pro pistole a revolvery by je mohli vlastnit do ukončení jejich omezené životnosti, pokud by byly platně ověřené. Nabytí ostatních tlumičů mělo být možné jen pro použití se zbraní, se kterou by daný držitel zbrojního oprávnění nebo zbrojní licence buď již nakládal, nebo kterou by si pořídil současně s daným tlumičem.

Předloha jako celek je podle zdůvodnění potřebná pro funkčnost nového systému nakládání se zbraněmi, střelivem a municí podle zákonů o zbraních a střelivu a o munici. Kromě trestního zákoníku upravuje například předpis k podnikání v oboru zbraní a střeliva nebo správní poplatky. Jde zejména o změny pojmů. Novela odráží i elektronizaci agendy zbraní, střeliva a munice a rušení papírových dokladů.