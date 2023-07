Sněmovna opět nedospěla k hlasování o změnách v penzích. Kývla na omezení řečnické doby

Sněmovna nedospěla k hlasování o sporných vládních změnách v důchodech ani v pátečním druhém dějství. Jednání vyplnila vystoupení řečníků s přednostním právem i spory poté, co koalice prosadila omezení řečnické doby na nejvýše dva desetiminutové projevy. V běžné debatě vystoupil zatím jediný z dvou desítek aktuálně přihlášených opozičních poslanců. Další díl závěrečného schvalování předlohy čeká zákonodárce příští týden ve středu. Praha 16:04 21. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš ve sněmovně (ilustrační) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Novela přinese zpřísnění pravidel předčasných důchodů a zpomalení řádných valorizací penzí. Nahrazuje také nynější pravidla mimořádných valorizací při vyšší inflaci dočasným přídavkem.

„Je to celkově jednoduché, pan ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL navrhuje, aby naši důchodci dostali méně peněz a aby pracovali déle,“ prohlásil předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, jenž se v hodinovém projevu věnoval i dalším tématům.

„Jen za poslední rok a půl ten nárůst výše důchodů je 30 procent,“ reagoval Jurečka. Naprostá většina seniorů nyní podle něho pobírá penzi 18 000 korun až 22 000 korun. Ministr se věnoval také dalším sociálním krokům kabinetu a vyzdvihoval různé lidovecké iniciativy.

Poslanci dnes přerušili projednávání vládního návrhu zákona o důchodovém pojištění. Rozprava ve třetím čtení bude na 71. schůzi pokračovat ve středu 26. července 2023 od 9.00 hodin v hlavním jednacím sále Sněmovny. https://t.co/1qfxNMLKrN pic.twitter.com/1MEYCQSy63 — Poslanecká sněmovna ČR (@snemovna) July 21, 2023

Vystoupení Babiše a Jurečky zabrala asi 1,5 hodiny, teprve potom se poslanci dostali k projednávání samotné vládní novely. Debata začala krátkými poznámky, v nich zejména poslanci ANO reagovali kriticky na Jurečkova tvrzení. Předsedkyni poslanců ANO Aleně Schillerové se nepodařilo odložit další projednávání předlohy do konce srpna.

Sněmovna naopak kývla na koaliční návrh o omezení řečnické doby, který předložil šéf klubu TOP 09 Jan Jakob. Opoziční frakce ANO a SPD před tím zablokovaly možnost hlasování o jeho požadavku, podle kterého by se Sněmovna mohla zabývat předlohou v závěrečném kole až do večera. Podle jednacího řádu může Sněmovna schvalovat zákony o středách a pátcích mezi 09.00 a 14.00.

Omezení řečnické doby vyvolalo další spory. Opoziční poslanci vinili vládní tábor z krácení demokratických práv, koaliční se proti těmto tvrzením bránili. Například Jurečka poukazoval na to, že v prvním a ve druhém čtení Sněmovna vyslechla k předloze osm desítek příspěvků bez jakéhokoli omezení. Krátké poznámky se týkaly i důchodů. „Jediné, co umíte, jediné, co dokážete, je zvýšit daně a snížit důchody,“ prohlásila Schillerová.

Aleš Juchelka (ANO) obvinil vládu z toho, že hojí státní rozpočet na penzistech. „Nemůžeme jet tím tempem zadlužování, které tady je,“ oponoval Jurečka. Jarmila Levko z hnutí STAN poukazovala na to, že předchozí Babišova vláda postupovala opačně, daně se snižovaly a důchody rostly. „Proto jsme tam, kde jsme,“ podotkla.

Teprve před polednem se dostal ke slovu první z přednostně přihlášených řečníků k předloze. Podle předsedy klubu SPD Radima Fialy je asociální a nespravedlivá. „Zhorší příjmovou situaci a zkomplikuje životní situaci všem současným i budoucím důchodcům,“ řekl. Sliboval, že pokud se SPD v budoucnu dostane do vlády, většinu nyní navrhovaných změn zruší. „Nestrašme lidí, tím, že na důchody nebude. Musí být a také bude,“ zdůraznil.

Rovněž další vystupující Schillerová řekla, že pokud se ANO dostane k moci, vládní „podpásovky“ napraví. Kabinet podle ní úmyslně a záměrně vytváří dojem, že kvůli zákonným nárokům důchodců hrozí státní bankrot. Veřejné finance jsou na dobré úrovni, a pokud je někdo ohrožuje, jde o premiéra Petra Fialu a ministra financí Zbyňka Stanjuru (oba ODS), uvedla.

Jurečka chce normu prosadit ve Sněmovně nejpozději do konce července. Naprostá většina změn by měla být účinná podle představ kabinetu už od letošního září.