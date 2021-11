Poslanci budou volit předsedu sněmovny a šest místopředsedů. Vondráček jednání přerušil

Ustavující schůze nové sněmovny bude pokračovat po 13. hodině. Poslanci by během středy měli hlavně zvolit nového předsedu a šest místopředsedů dolní komory. Předsednické křeslo má podle dohody pětikoalice obsadit předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Spory se ale vedou kvůli obsazení postů místopředsedů. Volba předsedy i místopředsedů je tajná. Aktualizováno Praha 10:00 10. 11. 2021 (Aktualizováno: 10:15 10. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Markéta Pekarová Adamová je kandidátkou pětikoalice, tedy Spolu a PirSTAN, která má ve sněmovně většinu 108 z 200 hlasů. Pokud uspěje, stane se po Miroslavě Němcové z ODS druhou ženou v předsednickém křesle v historii Česka.

Proti ní postavilo ANO svého kandidáta, ministra Karla Havlíčka, který je členem tohoto hnutí. Jeho účast ve volbě je ale problematická. Ústava totiž jasně uvádí, že poslanec, který je členem vlády, nemůže být předsedou ani místopředsedou sněmovny. Havlíček je jak ministrem průmyslu a obchodu, tak ministrem dopravy. Podle sněmovního legislativního odboru by se kvůli tomu neměl volby účastnit.

Podle Havlíčka má ale rozhodnout plénum sněmovny. „Máme několik právních výkladů. Je pravda, že je to trochu složitější. Je pravda, že co ústavní právník, to trochu jiný názor. Nicméně myslím, že férové bude, aby o tom rozhodla sněmovna,“ řekl pro Českou televizi.

Článek 32 Ústavy Poslanec nebo senátor, který je členem vlády, nemůže být předsedou či místopředsedou Poslanecké sněmovny nebo Senátu ani členem parlamentních výborů, vyšetřovací komise nebo komisí.

Poslanci pak budou schvalovat počet místopředsedů sněmovny. Zatímco v uplynulém volebním období jich bylo pět, nyní jich má být šest. Budoucí vládní koalice by měla mít za místopředsedy Jana Skopečka (ODS), Věru Kovářovou (STAN), Jana Bartoška (KDU-ČSL) a Olgu Richterovou (Piráti).

Hnutí ANO by mělo mít dva místopředsedy. Nominovalo odcházejícího předsedu sněmovny Radka Vondráčka a Janu Mračkovou Vildumetzovou (oba ANO). Vondráček ale nemá mezi poslanci jasnou podporu. Sám v pondělním rozhovoru pro Radiožurnál přiznal, že není pravděpodobné, že uspěje.

Naposledy zástupci pětikoalice kritizovali Vondráčka v souvislosti s jeho návštěvou prezidenta Miloše Zemana v nemocnici. Nevoli v minulosti vzbudilo i video, které Vondráčka zachycovalo při večírku v jednacím sále, jak stojí na předsednickém pultu, hraje na kytaru a zpívá. Hnutí ANO na Vondráčkově nominaci ale nyní trvá.

Do vedení sněmovny kandiduje také její někdejší místopředseda a lídr SPD Tomio Okamura. Zástupci koalic však zástupce SPD ve vedení dolní komory rovněž nechtějí. Tvrdí, že extremistická strana by v předsednictvu mít zastoupení neměla. Okamura označil postup koalic za diskriminační, protože nerespektuje vůli voličů.

Volby předsedy i místopředsedů jsou tajné a dvoukolové. Aby v nich kandidát uspěl, musí získat nadpoloviční počet hlasů od všech hlasujících poslanců.

Poslanci musí také ustavit mandátový a imunitní výbor a potvrdit jeho předsedu. Už v pondělí rozhodli, že výbor bude mít 16 členů a vést by ho mohla poslankyně ANO a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Po konci ustavující schůze musí podat vláda podle Ústavy demisi. „Mělo by to být ve druhé polovině příštího týdne. Uvidíme, kdy ustavující schůze skončí,“ uvedl pro iROZHLAS.cz ústavní právník Aleš Gerloch. Demisi by končící vláda mohla podat koncem týdne, očekává předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala.