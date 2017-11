Maratonci, sprinteři i navrátilci. Podívejte se, jak se ve sněmovně střídají poslanci

Na prvním zasedání Poslanecké sněmovny složilo slib přes 120 nových poslanců. Obměny jsou ve sněmovně dramatické po každých volbách, někteří poslanci ale vydrželi i pět volebních období. Server iROZHLAS.cz přináší vizualizaci sněmovního střídání.

Praha 22. listopadu 2017

Není tajemstvím, že vůbec nejdéle sloužícím českým poslancem je Marek Benda (ODS). Jako jediný vydržel v Poslanecké sněmovně všech osm období, nepřetržitě od roku 1992, kdy ještě česká sněmovna spadala pod federaci a nesla název Česká národní rada. V délce pobytu ve sněmovně mu konkurují tři poslanci komunistické strany - Pavel Kováčik, Vojtěch Filip a Miroslav Grebeníček. Všichni tři prošli už sedmi sněmovními obdobími.





„Již více než rok čítávám na těchto stránkách naléhavé apely, abych ze strany odešel. Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl Vám vyhovět, jsou výrazy, kterými tyto apely zhusta doprovázíte. Namátkou cituji: 'Nakopeme Kalouska do zadku'...“

„Maratonec“ Miroslav Kalousek v roce 2009 o svém odchodu z KDU-ČSL. Posléze založil s Karlem Schwarzenbergem TOP 09.

Kariéru všech současných i minulých českých poslanců shrnuje přehledná interaktivní vizualizace, kterou server iROZHLAS.cz připravil po vzoru polského deníku Gazeta Wyborcza . Čtenáři v ní mohou vyhledat libovolného poslance počínaje prvním sněmovním obdobím v roce 1992 až do současnosti. Tečkovaná čára dělí chronologický přehled na koalici a opozici. Poslanci jsou navíc rozděleni do několika kategorií: kromě maratonců, tedy těch, kteří ve sněmovně strávili přes dvacet let, jsou to třeba sprinteři, kteří se do sněmovny podívali jen jednou. Proklikat si lze i jednotlivé strany.