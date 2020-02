Varvařovský: Novému ombudsmanovi by už stát neměl nabalovat nové úkoly, jeho úřad je příliš velký

Poslanci ve středu zvolí nového ombudsmana. Senát nominoval do této funkce vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse, prezident Miloš Zeman pak bývalého zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka. K volbě nového veřejného ochránce práv se ve středečním Ranním interview Radiožurnálu vyjádřil i bývalý ombudsman Pavel Varvařovský. Praha 12:32 12. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ombudsman Pavel Varvařovský | Foto: Alena Podlucká | Zdroj: Český rozhlas

Podle ČTK poslanecký klub opoziční ODS zvedne ruku pro Jana Matyse, TOP 09 a Piráti budou volit Víta Alexandera Schorma. Další opoziční poslanci z řad KDU-ČSL A STAN vyloučili podporu Stanislavu Křečkovi. V klubu ANO bude každý poslanec hlasovat podle sebe, komunisté se rozhodnou až těsně před volbou na jednání poslaneckého klubu a předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka řekl, že si myslí, že se možná ve středu nepodaří nikoho zvolit.

V jaké kondici je teď podle vás současná kancelář ombudsmana a v jakém stavu ji bude Anna Šabatová předávat?

To si netroufnu posoudit, ale řekl bych, že ji bude předávat s podstatně širším rozsahem působnosti, než když jsem odcházel já.

V lednu jste v České televizi řekl, že je Úřad veřejného ochránce práv až příliš velký, proč si to myslíte?

Myslím si to z toho důvodu, že byl původně koncipován jako orgán v klasické podobě, který má být svého druhu kontrolním orgánem veřejné správy. Má kultivovat veřejnou správu, bojovat s byrokracií, a tím, že se z něho stává jakési těleso, které už je někdy větší než leckteré ministerstvo, tak si myslím, že v očích veřejnosti to nebudí důvěru.

Lidé si říkají, že je to další státní orgán, kde je spousta lidí a co my z toho máme. Je vidět, že ta původní agenda ombudsmana je lidmi využívána, že v tom se orientují. Když jsem byl ale informován o tom, že je zvažováno, že budeme mít dětského ombudsmana, že by veřejný ochránce práv měl být jakýmsi nejvyšším orgánem ve státě na kontrolu a dodržování lidských práv, tak si myslím, že je to špatně, poněvadž nejen právo se má usadit v hlavách lidí, ale i instituce mají být pro lidi čitelné.

Myslím si, že si stát ulehčil práci tím, že na ombudsmana jako na instituci nezávislou nabalil všechny možné svoje povinnosti z mezinárodních smluv, kde většinou bývá, že signatářské státy zajistí, aby byl v jejich zemi nad dodržováním nějaký nezávislý dohled.

Ty oblasti chce po Česku OSN nebo Evropská unie, kdo jiný by ale měl pro diskriminaci nebo podporu volného pohybu pracovníků v EU řešit, když ne ombudsman?

Já se zeptám obráceně. Proč ombudsman? To jde řešit různými způsoby – jsou to například kontroly věznic nebo psychiatrických léčeben. Řada zemí to má upraveno úplně jinak.

Co by tedy mělo být hlavním úkolem nového ombudsmana?

Hlavním úkolem nového ombudsmana by asi mělo být přinejmenším přesvědčit Poslaneckou sněmovnu nebo celou vládu, aby mu už nebyly nabalovány další úkoly, protože se z toho pak stane obtížně řiditelná instituce a instituce pro veřejnost špatně čitelná.

Ombudsmana volí poslanci, ke komu byste se přiklonil vy a jak tyto tři kandidáty hodnotíte?

Na to nebudu odpovídat, bylo by to ode mě nekolegiální. Spíše bych se přikláněl k tomu, že zatím nebude zvolen nikdo.