Sněmovna schválila zrušení stavu pandemické pohotovosti. Končí povinnost nosit roušky i u lékaře

V loňském roce Česko dovezlo 6,8 milionu tun ropy. Polovina jí byla z Ruska

Od roku 2010 se podle statistiky do Česka dovezlo nejvíce ropy v roce 2017, a to 7,8 milionu tun. Nejméně naopak v roce 2016, kdy do Česka proudilo 5,3 milionu tun.