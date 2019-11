Parlament není žvanírna, která hlasuje jak na běžícím pásu, říká Petr Gazdík

Vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM nakonec protlačila vládní daňový balíček. Podle místopředsedy STAN a poslance Petra Gazdíka je to konec parlamentní demokracie v Čechách, pokud tedy rázně nezakročí Ústavní soud. Interview Plus Praha 18:13 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Gazdík o potlačení vládního daňového balíčku sněmovnou | Foto: Filip Jandourek

V daňovém balíčku, který teď projednají v Senátu, najdete zvýšení spotřební daně na tvrdý alkohol a cigarety, zvýšení poplatků za zápis do Katastru nemovitostí, ale i zdanění rezerv pojišťoven nebo hazardu.

Opoziční poslanci chtějí podat podnět k Ústavnímu soudu, protože vláda měla balíček zákonů protlačit protiprávně, v rozporu se zákonem o jednacím řádu Sněmovny. Aby se totiž mohlo hlasovat ve 3., tedy závěrečném čtení, tak musí být ukončena rozprava, a to nebyla, protože bylo přihlášeno ještě 25 poslanců.

„Oni (vládní poslanci + KSČM) si sice na pevnou hodinu stanovili hlasování, ale ani to nedodrželi. Je to způsob, jak úplně zrušit parlament. Když si představíte, že u každého zákona byste si řekli, tak nám se o tom nechce moc bavit, hlasujeme za 10 minut,“ říká Gazdík v Interview Plus.

„Bylo to dohromady deset zákonů, o kterých se ve sněmovně mluvilo asi 11,5 hodiny. Jestli si myslíte, že je to hodně, tak parlament nemá smysl. Tak, jak to kdysi říkali Hitler nebo Lenin, že je to žvanírna, že se nemá (o zákonech) mluvit, ale schvalovat jak na běžícím pásu? Já si jako opozice opravdu nepřeji, aby se tady schvalovalo jako na běžícím pásu,“ zlobí se.

Chtěli jsme se domluvit, ale marně...

Proč tedy opozice odmítla vládou nabízenou čtyřdenní rozpravu, říká? „Protože k tomu nebyl žádný důvod. Pro 3. čtení každého zákona je podle jednacího řadu vyhrazený čas (každou středu od 15. do 17. hodiny),“ odpovídá Gazdík.

„My jsme se chtěli domluvit a nesmysly z daňového balíčku odstranit. Vláda ale nepřišla s žádným návrhem na kompromis a naše návrhy, se kterými za ministryní financí (Alenou Schillerovou, za ANO) a Jaroslavem Faltýnkem (předseda poslanců ANO) přišli Miroslav Kalousek (TOP 09) a Zbyněk Stanjura (ODS), nepřijali. Řekli ne, to je celé,“ popisuje středeční jednání poslanec STAN.

Obstrukce jsou legitimní tlak opozice, jak neschválit jakýkoli zákon, zvlášť takový, který bude podle Gazdíka této zemi jen škodit. „My se snažili na vládu zatlačit, aby přijala kompromis. To odmítla.“

Podobně už opoziční poslance Faltýnek „zařízl“ při projednávání zákona o EET. Tehdy Ústavní soud konstatoval, že k porušení zákona došlo, platnost zákona ale zrušena nebyla. „Stanovení pevné doby hlasování, přestože jsme jim přečetli usnesení Ústavního soudu, který jasně řekl, že půlroční snaha opozice neprosadit EET byla, řekněme, už dostatečná doba pro projednání zákona ve 3. čtení, je fatální porušení jednacího řádu,… to je něco, co tu ještě nebylo.“

Konec parlamentní demokracie?

Bude tak na Ústavním soudu, jak rozhodne. „Soud si taky bude moc dobře vědomý faktu, že kdyby na tuto hru přistoupil, tak parlamentní demokracie v tomto státě končí. Jakákoli vládní většina si pak řekne: nežvaňte o tom, nehledejte kompromis nebo nejlepší řešení, my – vláda to víme nejlíp. Dostáváme se do jakéhosi poloautoritářského systému, kde opozice nemá už skoro žádná práva.“

O samotném daňovému balíčku pak Gazdík tvrdí, že každá vláda má samozřejmě právo zvýšit spotřební daně, ale ne třeba „nesmyslným zdaňováním rezerv pojišťoven apod., které se obvykle dělají v době ekonomické krize. V době, kdy je rozpočet v zoufalé situaci, a ne v době, kdy tady ekonomika pořád slušně roste. Je vidět, že vládě docházejí peníze a že dárečky, které nesmyslně a nekoncepčně naslibovala, bez toho, aby se dívala, co bude po nás – asi potopa, tak už teď sahá např. na zvýšení spotřební daně.“

Rodičovská?

Na druhé straně zvýšení rodičovského příspěvku považuje za rozumný krok. O 80 tisíc korun víc dostanou rodiče dětí do čtyř let, kteří budou k lednu příspěvek ještě pobírat. Navýšení rodičovské vyjde stát příští rok na 8,6 miliardy. Pro hlasovalo 176 poslanců napříč politickým spektrem, proti nebyl nikdo.

„Přesto ale není šťastné, v jaké podobě byl nakonec schválený… Protože na to doplatí ti nejpracovitější rodiče, kteří si k mateřské přivydělávají.“

To, že v posledních letech vládou navržený deficitní státní rozpočet nakonec končí v přebytku, pak Gazdík komentuje: „Je to tak, ale díky EU nebo tomu, že vybrakovali Fond národního majetku, který byl připravený na horší časy. To všechno, co vláda dělá, jsou kroky, které slouží k podoře ekonomiky v době krize, kterou ale nemáme… Pánbůh potěš ty, kteří po nich budou veřejné rozpočty koncipovat,“ dodává místopředseda STAN.

