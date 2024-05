Sněmovna schválila nová pravidla pro prodej produktů s HHC. Mají být dostupné jen dospělým

Sněmovna schválila pravidla pro nakládání s látkami typu kratom nebo konopí s nízkým obsahem účinné složky THC. Hlavním cílem poslanecké novely je ochránit před těmito látkami děti. Látky s psychoaktivním účinkem se mají rozlišit podle rizikovosti, méně rizikové si budou moci kupovat výhradně dospělí lidé. Prodejci budou muset podle novely splnit různé podmínky pro jejich nabízení a platit bude zákaz veřejné reklamy. Praha 15:08 3. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výrobky s psychomodulačními látkami by si mohli podle novely kupovat výhradně dospělí lidé ve specializovaných prodejnách, do nichž by nesměly děti | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předloha pravidel podléhá souhlasu Evropské komise, zamíří k posouzení do Senátu.

Protože se sněmovní projednávání regulace takzvaných psychomodulačních látek protahovalo, vláda s platností do konce roku zařadila HHC a další konopné deriváty na seznam zakázaných návykových látek. Jejich prodej teď není možný a držení většího než malého množství je trestné.

Vláda navrhuje zakázat dalších sedm psychoaktivních látek podobných HHC, tentokrát natrvalo Číst článek

Proti navrhovaným pravidlům se stavěli zejména poslanci opozičního hnutí SPD. Podle Jana Síly novela umožní prodej návykových látek v Česku. Další poslankyně SPD Karla Maříková očekávala, že takzvané psychomodulační látky budou zakázané. „Mohou mít vážné dopady na zdraví uživatelů,“ míní.

Předlohu schválila dolní komora hlasy vládní většiny. Poslanci ANO a SPD ji nepodpořili. Novela předpokládá, že vedle seznamu zakázaných omamných látek budou existovat další dva.

Jeden bude obsahovat takzvané zařazené psychoaktivní látky s neznámými zdravotními dopady, kam by spadaly všechny nové takové látky. Jejich prodej by nebyl možný a nejprve by se, před přeřazením na jiný seznam, až dva roky zkoumaly. Další seznam by obsahoval psychomodulační látky s nízkým zdravotním rizikem.

Rozřazení by předkládalo vládě ministerstvo zdravotnictví s odborníky Státního zdravotního ústavu a vládního odboru protidrogové politiky.

Výrobky s psychomodulačními látkami by si mohli podle novely kupovat výhradně dospělí lidé ve specializovaných prodejnách, do nichž by nesměly děti. Zboží by nemohlo napodobovat hračky nebo cukrovinky. Zákaz by platil pro prodej prostřednictvím automatů.

Prodej výrobků s HHC je v Česku zakázaný. Ostravský výrobce zboží bude chtít po státu odškodnění Číst článek

Pro internetový prodej zákon stanoví omezení, hlavně povinnost ověření věku při prodeji i výdeji. Poslanec ANO Marek Novák neprosadil návrh, aby on-line prodej možný nebyl.

„Oproti alkoholu a tabáku není umožněno prodávat psychomodulační látky v prodejně potravin nebo v trafice. Užívání psychomodulačních látek může být dále omezeno obecně závaznou vyhláškou obce,“ stojí v důvodové zprávě. Zakázán by byl přeshraniční prodej a vývoz.

Export s regulací neúspěšně navrhoval Jakub Michálek (Piráti). Varoval před možným rozporem s evropským právem.

Novela v praxi

Dodržování podmínek prodeje psychomodulačních látek by kontrolovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Na zákaz reklamy by dohlížela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Byla by možná jen uvnitř prodejen.

Distributoři psychomodulačních látek i jejich prodejci by museli mít povolení, které bude podle novely vydávat ministerstvo zdravotnictví. Správní poplatek za zahájení řízení o vydání povolení k nakládání s těmito látkami má činit 200 000 korun.

Stejný by byl za každý e-shop a 20 000 korun by hradil prodejce za povolení pro každou provozovnu.

HHC, kratom a nikotinové sáčky v aktovkách. Kolik stojí, jak působí na děti a co dělat při předávkování? Číst článek

Páteční sněmovní diskusi provázel spor o navrhované zúžení pravomocí hygieniků v kontrolách restaurací ve prospěch SZPI. Někteří poslanci opozičního hnutí ANO poukazovali na to, že taková změna do předlohy o návykových látkách nepatří, byla do ní podle nich „vpašována“ jako takzvaný přílepek.

Sněmovna novelu doplnila o několik dalších úprav. Podle návrhu Petra Fifky (ODS) rozšířila zákaz prodeje a podávání tabákových a obdobných výrobků včetně třeba elektronických cigaret a nikotinových sáčků dětem.

Zákaz se má týkat také jejich bezplatného přenechání a přenechání formou protiplnění. Úprava podle Fifky reaguje na „alarmující stav stále se snižujícího věku prvního kontaktu dětí a mládeže s návykovými látkami.“

Dolní komora taky uzákonila z podnětu Zdenky Němečkové Crkvenjaš (ODS) zákaz prodeje všech výrobků obsahujících nikotin, tedy i jakýchkoli nových, dětem. Naopak skupina poslanců kolem Jana Bureše (ODS) neprosadila možnost léčby psilocybinem, obdobně jako je tomu u léčebného konopí.