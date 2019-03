‚Nám to zablokovali, to si pamatujeme.‘ ODS může při výměně Klause ml. v čele školského výboru narazit

Současného šéfa sněmovního školského výboru Václava Klause mladšího by měl poté, co ho ODS vyloučila ze svých řad, nahradit poslanec a primátor Plzně Martin Baxa. Klaus mladší odmítá odstoupit, a tak o jeho odvolání budou hlasovat členové výboru. ODS ale může narazit na nečekanou překážku. Někteří zákonodárci hnutí ANO si totiž ještě nyní živě pamatují případ jejich „padlé“ poslankyně Kristýny Zelienkové. Praha 7:23 31. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus mladší z ODS během jednání Poslanecké sněmovny | Foto: Petr Hloušek / Právo | Zdroj: Profimedia

„Byla členkou rozpočtového výboru, chtěli jsme ji pak odtamtud vyndat a nešlo to. Oni (opozice – pozn. red.) nám to zablokovali. To si samozřejmě hnutí ANO pamatuje,“ řekl serveru iROZHLAS.cz místopředseda školského výboru Karel Rais.

Zelienková v roce 2013 kandidovala do Poslanecké sněmovny právě v barvách ANO, s hnutím se ale po několika letech rozešla a přešla k TOP 09. Posty v rozpočtovém výboru a výboru pro evropské záležitosti si přitom – i přes námitky hnutí ANO – udržela. Ve volbách na podzim 2017 už ale Zelienková neobhájila.

Sázka na dohody

ODS přitom nyní spoléhá na to, že ostatní strany dodrží povolební dohody o rozdělení míst ve výborech. Podle občanských demokratů náleží místo předsedy školského výboru právě jim. Šéf poslanců strany Zbyněk Stanjura má podle svých slov ujištění od dalších předsedů poslaneckých klubů, a to včetně prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

„S konkrétními poslanci ne. Nicméně v úterý na grémiu Poslanecké sněmovny jsem se zeptal ostatních předsedů klubů, zda respektují politické dohody, které byly učiněny po volbách. Všichni přítomní předsedové včetně pana Faltýnka mě ujistili, že je respektují,“ reagoval Stanjura na dotaz, zda má ODS podporu pro Baxu dohodnutou s ostatními stranami.

Variantu, že by hnutí ANO kvůli „příkoří“ z předchozího volebního období výměnu předsedy školského výboru zablokovalo, Rais ale nakonec zpochybnil. „Na druhou stranu bylo řečeno i na klubu, že budeme respektovat politické dohody, které byly o vedení výborů uzavřeny. Nechci ale předjímat, jestli to bude Baxa nebo Majerová nebo někdo třetí,“ dodal.

Hnutí ANO má ve 24členném výboru hned deset míst, jeho hlasy tak budou při volbě nového předsedy klíčové.

Sám Klaus mladší už dříve avizoval, že z vedení školského výboru dobrovolně neodejde. Počká si tak na to, zda Baxa najde mezi ostatními členy podporu pro zvolení. „Když nezvolí pana Baxu, zůstávám předsedou,“ uvedl nyní poslanec s tím, že v opačném případě by změnu v předsednictví alespoň prozatím respektoval.

„Teď je tam návrh na volbu pana Baxy, ta proběhne a buď to dopadne tak, nebo onak. Když bude nový předseda, tak zase asi nemůžu v tu chvíli kandidovat,“ doplnil.

Klause mladšího vyloučila ze strany v sobotu 16. března výkonná rada ODS kvůli rozdílům v názorech na některé programové záležitosti. Klaus podle představitelů občanských demokratů „svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno ODS“. Klaus na pozici předsedy výboru sám nerezignoval.