Do čela sociálního výboru míří poslankyně ANO Pastuchová. Výbor byl čtvrt roku bez vedení

Sněmovní sociální výbor by měla vést poslankyně hnutí ANO Jana Pastuchová. Radiožurnálu to potvrdil šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Výbor byl tři měsíce bez předsedy poté, co se jeho bývalá šéfka Radka Maxová stala v červenci europoslankyní.

