Sněmovna v závěrečném čtení schvaluje rozpočet. Jednat bude moci přes noc

Čekáme, že Evropská unie něco vyřeší. Zároveň jí velké pravomoci nesvěříme, popisuje politolog

Na první místě ekonomika, až poté ochrana klimatu a obrana. „Ať by Komisi (EU) vedl kdokoliv, tenhle diskurzivní posun by asi proběhl stejně,“ přibližuje v pořadu Osobnost Plus politolog Tomáš Weiss.