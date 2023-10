ŽIVĚ: Jednání o nedůvěře vládě pokračuje, do rozpravy jsou stále přihlášeny desítky poslanců

Poslanci zatím debatovali o nedůvěře vládě 16 hodin. Schůzi, kterou vyvolalo opoziční hnutí ANO, nakonec dvě hodiny po půlnoci přerušili. Do sálu se vrátí zase v devět hodin. V úterý se zatím ke slovu moc poslanců nedostalo, řečnili totiž hlavně ministři. První poslanec přihlášený do řádné diskuse se dostal ke slovu po více než 12 hodinách od zahájení jednání. Praha 9:13 18. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ačkoliv hnutí ANO vyvolalo hlasování o nedůvěře hlavně kvůli šifrovanému telefonu ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), mluvilo se spíš obecně o vládních krocích.

Ministři se obhajovali, zatímco opoziční poslanci kritizovali mimo jiné to, že vláda podle nich zdražuje a ztěžuje lidem život.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) proto popisoval, v jakém stavu podle něj vláda zemi přebírala - a kritizoval kvůli tomu exministryni financí z hnutí ANO Alenu Schillerovou.

„Přemýšlel jsem, jak vám to vysvětlit, jakou škodu jste na další roky napáchala. Nepředpokládám, že byste věřila mně či odborníkům. Tak jsem si řekl, že poprosím umělou inteligenci, aby vám to vysvětlila,“ nešetřil Síkela.

Na to hned zareagoval kolega Aleny Schillerové z hnutí ANO Karel Havlíček. „Já jsem si v rychlosti umělou inteligenci vyhledal, zadal do vyhledávače Jozef Síkela. A víte, co tam vyskočilo? Nic,“ uvedl Havlíček.

Často skloňované bylo i jméno ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Opozice ho kritizovala za to, že podle ní nezvládl zajistit dostatek léků.

Padne vláda?

Řešil se také konsolidační balíček, který opozice taktéž hodně kritizuje. Mluvil o tom poslanec Marek Novák (ANO). Od vládního balíčku úspor pak přešel ke kritice důchodové reformy.

„Proč nebyla tato vláda schopná připravit koncepční řešení ve shodě s opozicí? Buď je jí to jedno, protože následující vládní období ji asi nezajímá, anebo prostě nechce,“ popsal Novák.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na to odpověděl, že s opozicí chce jednat, ale její zástupci zatím nepředložili žádný seriózní návrh na změnu.

„Velmi rád, seriózně budu chtít zakomponovat např. důchodovou reformu do společného díla. Nepředstavil jste ale vůbec nic. Styděl bych se zde vystoupit jako opoziční poslanec a nemít alternativní návrh,“ uvedl Jurečka.

Do rozpravy se před přerušením jednání hlásilo ještě 55 poslanců. Diskuze tedy ve středu bude nejspíš ještě dlouho pokračovat.

Pravděpodobnost, že by vláda padla, je opravdu malá. Pro vyslovení nedůvěry by muselo hlasovat nejméně 101 poslanců. A tolik jich opoziční hnutí ANO a SPD nemají.

Navíc koaliční politici opakovaně zdůraznili, že je vládní tábor jednotný. Takže po lednu a loňském září nejspíš nebude ani třetí pokus opozice o vyslovení nedůvěry úspěšný.