ŽIVĚ: Sněmovna jedná o vyslovení nedůvěry vládě. ‚Nezvládá inflaci, ceny energií či migraci,‘ tvrdí Babiš

Svolání schůze podnítilo právě ANO. Zástupci hnutí považují mimo jiné za nepřijatelné, aby ministrem vnitra zůstal předseda STAN Vít Rakušan.

„Opozice čekala jednoznačně na to, jaká bude příležitost pro to, aby takovou schůzi svolala. My jsme to v opozici dělali také, opozice to prostě dělá. Schůze o nedůvěře vládě je něco obvyklého a my naopak na té schůzi chceme obhájit dobrou práci vlády,“ řekl Rakušan Radiožurnálu.

Andrej Babiš v úterý ve Sněmovně řekl, že kauza Dozimetr je pouze „třešničkou“.

„Naše hnutí chce vyslovit nedůvěru této vládě, která ničí naši zemi. Za dva roky od voleb napáchali tolik škod, že máme obavu, že v tom budou pokračovat a naše země a životy našich občanů budou značně poškozeny,“ uvedl Babiš.

Vláda podle něj zradila nejen své voliče, nýbrž všechny české občany. Nezvládá inflaci, ceny energií, migraci či bezpečnost, poznamenal bývalý ministerský předseda. Vládu nazval nejprolhanější v historii země.

Jednání o nedůvěře vládě bude v nynějším volebním období třetí. Opozice ke svržení kabinetu dostatečný počet hlasů nemá. Aby vláda padla, pro vyslovení nedůvěry by muselo aktivně hlasovat nejméně 101 poslanců. Koalice má ve dvousetčlenné Sněmovně 108 poslanců, opoziční ANO a SPD dohromady 91. Nezařazeným je Ivo Vondrák, bývalý poslanec ANO. Opozice navíc nemůže počítat s hlasem dlouhodobě nemocného Jaroslava Bašty (SPD).