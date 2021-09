Sněmovní komise uzavřela vyšetřování otravy Bečvy. Výsledky se mají projednat na mimořádné schůzi

Sněmovní vyšetřovací komise k otravě Bečvy uzavřela závěrečnou zprávu. Konečné znění dokumentu zveřejní komise na stránkách sněmovny nejpozději v pondělí. Do té doby nechtěli členové jeho obsah komentovat. Komise také požádá o svolání mimořádné schůze, která by se měla konat do konce září.

Praha 9:32 17. 9. 2021 (Aktualizováno: 10:15 17. 9. 2021)