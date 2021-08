Sněmovní bezpečnostní výbor se na žádost premiéra sejde v pátek. Má řešit výběr ředitele BIS

Sněmovní bezpečnostní výbor se sejde k výběru ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) v pátek. Jednání, o které požádal premiér Andrej Babiš (ANO), by se mohlo uskutečnit podle úterních neoficiálních informací z dolní komory ještě před mimořádnou schůzí sněmovny. Praha 14:06 3. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání, o které požádal premiér Andrej Babiš (ANO), by se mohlo uskutečnit podle úterních neoficiálních informací z dolní komory ještě před mimořádnou schůzí Sněmovny | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslanci by se měli se na jednání podle Babiše vyjádřit k tomu, zda má v čele civilní kontrarozvědky pokračovat nynější ředitel Michal Koudelka, nebo zda má jeho nástupce vybrat až příští vláda. Koudelkovo funkční období končí v polovině srpna.

Podle zákona o zpravodajských službách ředitele BIS jmenuje vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Není jasné, zda premiér konkrétní jméno poslancům navrhne.

V osmnáctičlenném výboru pro bezpečnost spíše převažují politici stran, které se staví za Koudelkovo setrvání. Výbor může jednat, pokud je přítomná aspoň třetina členů, tedy šest.

Povýšení blokuje Zeman

Koudelku dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman. V květnu ani pošesté nevyhověl návrhu vlády, aby ředitele BIS povýšil do generálské hodnosti.

Politolog Petr Just označil za přirozené, že Babiš chce věc projednat ve výboru. „Je to zákonná podmínka, není to tedy svévolné rozhodnutí premiéra, on se tomuto kroku nemohl vyhnout. Co premiér ovlivnit mohl, je načasování, tedy řešit v součinnosti s výborem tuto problematiku mnohem dříve a nenechávat to na poslední chvíli,“ doplnil.

Tím, že se záležitost řeší na poslední chvíli, podle něj premiér znejišťuje BIS jako takovou, ale i její partnery v zahraničí.