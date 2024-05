Sněmovní kancléř chce po policii vysvětlení. Neinformovala ho o nálezu kokainu na toaletě

Sněmovní kancléř Martin Plíšek si od Ochranné služby Policie ČR vyžádal zprávu o nálezu kokainu na jedné z toalet v Poslanecké sněmovně. S touto zprávou chce pak seznámit vedení Sněmovny. Plíšek se kvůli incidentu sešel s ředitelem ochranné služby Jiřím Komorousem. Vyjádřil své znepokojení nad tím, že policie o tomto nálezu neinformovala vedení sněmovní kanceláře, uvedla mluvčí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martina Lustigová. Praha 13:06 30. 5. 2024 (Aktualizováno: 21:22 30. 5. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kokain (Ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek současně doufá, že se podobná situace ve způsobu komunikace už nebude opakovat,“ uvedla mluvčí.

O nálezu kokainu ve Sněmovně informoval server Seznam zprávy. Uvedl, že policejní ochranná služba Sněmovny objevila na přelomu loňského a předloňského roku drogu na pánské toaletě.

Podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky vedení služby případ vyhodnotilo tak, že vzhledem k minimálnímu množství drogy nešlo o trestný čin ani přestupek a nález dál nehlásilo.

Policie posléze na sociálních sítích uvedla, že ani po prohlédnutí kamerových záznamů nezjistila, kdo papírek, kde měla být droga, donesl na toaletu. Současně se ale zabývá i tím, jak se informace o nálezu dostala do médií, protože policisté jsou vázáni mlčenlivostí.

Ochranná služba krátce po nálezu prohlédla záznamy z bezpečnostních kamer, ovšem ani ty neodhalily člověka, který papírek na WC přinesl, jelikož jde o značně frekventované místo. https://t.co/07wjfj11Fu — Policie ČR (@PolicieCZ) May 29, 2024

Policie také ve středu uvedla, že standardně informuje příslušné orgány Sněmovny o všech mimořádných událostech, které mají vztah k přímému ohrožení bezpečnosti. To ale podle ní nebyl tento případ.

Opozice chce vysvětlení

Opoziční hnutí ANO požaduje po ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) informace ohledně postupu vyšetřování nálezu drogy. Místopředseda hnutí a Sněmovny Karel Havlíček ve čtvrtek řekl, že je třeba se dozvědět, zda byl Rakušan se záležitostí svými podřízenými seznámen.

Jestliže ano, měl by vysvětlit, proč o tom neinformoval vedení dolní komory. V opačném případě se má Rakušan vyjádřit k podobě zveřejnění zprávy.

„V případě, že ministr nebyl informován, jestli považuje za správné, že se o tom vedení Sněmovny dozví z médií, a to rok a půl poté,“ řekl Havlíček.

Doplnil, že odmítá věc bagatelizovat, chápe rozhořčení veřejnosti a nepovažuje za správné, že o věci vedení Sněmovny nevědělo.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ve čtvrtek řekl televizi Nova, že ho nález kokainu ve Sněmovně nepřekvapuje. Zároveň poukázal na bezpečnostní aspekt užívání této drogy. „Co bych možná poslancům k tomu řekl, že to, co si dávají takhle občas do nosu, tak je mimo jiné podpora rusky mluvících a ruských kriminálních organizací,“ uvedl Vobořil.

Takto získané peníze jsou podle něj možná větším bezpečnostním rizikem než drogy samotné.