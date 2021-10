Pekarová Adamová: Babiš si z Česka udělal pobočku holdingu. Čeká nás deagrofertizace státu

Prezident Miloš Zeman dlouho před volbami avizoval, že sestavením vlády pověří šéfa nejsilnější strany, nikoliv koalice. Tím je i přes sobotní prohru Andrej Babiš (ANO). „Ví, že nemá šanci být v jednáních o budoucí vládě úspěšný. Proto ho vyzýváme, aby to i v případě, že by se k tomu schylovalo, odmítl,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Praha 19:26 11. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Protože není v zájmu České republiky a jejích občanů, abychom se teď potýkali s politickou krizí, která se potáhne několik týdnů, možná i měsíců, kdy nebudeme mít legitimní vládu, protože ta vláda prostě nemůže vzniknout. A to deklarujeme zcela jasně i v memorandu, které jsme s koalicí STAN a Piráty podepsali už v sobotu večer. Řekli jsme, že jednáme společně a s nikým jiným,“ vysvětluje a pokračuje:

„Takže, když teď slýcháme od hnutí ANO v médiích, že s námi chtějí jednat nebo chtějí jednat s ODS nebo s některou ze stran koalice Spolu, je to liché. Oni opravdu s námi nemají o čem jednat.“

Zcela jednoznačně vyloučené je podle ní jakékoliv jednání s hnutím ANO, i kdyby v jeho čele nestál Andrej Babiš.

Za logické považuje předsedkyně TOP 09, že si koalice Spolu bude nárokovat post předsedy sněmovny. „Ve chvíli, kdy jsme vítězi voleb, rozhodně není v úvaze, že bychom takto klíčový post mohli postoupit třeba, jak se občas spekulovalo, někomu z hnutí ANO,“ naznačuje.

Co se týče spolupráce ve sněmovně, koalice bude o funkcích jednat se všemi kluby. „Určitě budeme féroví. Na druhou stranu, pokud Andrej Babiš nebude respektovat, že nemá šanci sestavit vládu a bude chtít rozbít naši deklarovanou dohodu, tak to zohledníme. To bych jen chtěla předjímat. Je to logické,“ upozorňuje.

Ústavní povinnost

Skutečnost, že je hlava státu teď v nemocnici, označila Pekarová Adamová za komplikaci povolebního vývoje.

„Koalice proto žádá prezidentskou kancelář o jasnou informaci, zda se předpokládá, že bude prezident v následujících týdnech schopen jednání dále vést. Nechceme žádné detailní informace. Z Ústavy teď ale vyplývají pro prezidenta jednoznačně jen dvě důležité věci: Svolání Poslanecké sněmovny, což pokud se nestane, Ústava na to pamatuje a do třiceti dnů se stejně sejde. A druhá věc je pověření. To také není žádný akt. My nepotřebujeme během jednání vodit za ručičku, ale potřebujeme jen splnění této ústavní povinnosti,“ popisuje.

Tu informaci si podle ní od kanceláře prezidenta zaslouží nejen politická scéna, ale zejména občané.

Covid, prázdná kasa, dluhy

Budoucí vládu označuje předsedkyně TOP 09 za středopravicovou. „Velmi jasná dělicí záležitost, kterou vnímám mezi pravicí a levicí, je, jak moc se vám stát plete do života. Jak moc vás omezuje různými předpisy. My chceme zejména odbyrokratizovat všechno možné konání, prosekat tu právní džungli. Budeme se snažit toto pravidlo dostat i do programového prohlášení vlády. Pravice tady není jen od toho, aby řešila ekonomiku, jak se častokrát ten pohled zužuje, ale je připravena řešit veškeré oblasti života,“ slibuje.

Připouští, že příští vláda bude mít před sebou jedno z nejtěžších volebních období od revoluce z hlediska počtu různých problémů, kterým Česko čelí. „Přicházíme k situaci, kdy máme covid, ale máme prázdnou kasu a naopak vysoké dluhy a máme celou řadu dalších problémů. Chce to i určitou zdrženlivost v těch nadšených očekáváních, že všechno půjde rychle a hned,“ upozorňuje.

„Čeká nás nelehká práce vymést ten Augiášův chlév, který tady je. Použila bych pro to slovo deagrofertizace tohoto státu. Bohužel Andrej Babiš si udělal z České republiky pobočku svého holdingu a chtěl se stát jejím majitelem, to se mu naštěstí nepodařilo. A voliči to zohlednili ve volbách,“ konstatuje předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

