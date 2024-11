Sněmovní volby by nyní vyhrálo ANO s 37 procenty. Druhá by byla koalice Spolu, která si o bod polepšila

Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 37 procent. Druhá koalice Spolu by měla 21 procent, třetí hnutí STAN pak 12 procent. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN a také Piráti, obě uskupení by volilo shodně sedm procent voličů. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi (ČT). Uskutečnil se od 21. října do 8. listopadu a zúčastnilo se ho 997 lidí. Průzkum Praha 21:49 16. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Od posledního průzkumu, který Kantar zveřejnil před měsícem, si ANO polepšilo o 1,5 procentního bodu. Také podpora Spolu vzrostla, a to o jeden procentní bod. Naopak hnutí STAN si o jeden procentní bod pohoršilo. Piráti v aktuálním modelu vzrostli proti předchozímu měsíci o dva procentní body, SPD pak o půl procentního bodu. „Zdá se, že se situace po odchodu Pirátů z vlády pozvolna uklidňuje,“ uvedli autoři průzkumu.

ODS, TOP 09 a lidovci na konci října potvrdili, že budou v příštích sněmovních volbách opět kandidovat v koalici Spolu. Kantar ale ještě zjišťoval jejich podporu i v případě, že by šli do voleb sami. Při takové variantě by ODS skončila na druhém místě s 15 procenty, TOP 09 i lidovci by byli pod pětiprocentní hranicí a do Sněmovny by se tedy nedostali. STAN by v tomto modelu volilo 11,5 procenta lidí.

Podle Kantaru se z reakcí dotázaných zdá, že přeliv voličů se uskutečňuje vzájemně mezi Piráty, ODS, TOP 09 a STAN. „Zejména Piráti a STAN představují v posledních měsících do jisté míry spojité nádoby, kdy posílení jedné z nich vede k oslabení druhé a naopak, což je dáno tím, že tyto dva subjekty sdílejí větší množství váhajících,“ dodali statistici.

Komunisté v aktuálním průzkumu získali 3,5 procenta. Motoristé sobě by měli o procento méně. Zelené a SOCDEM by pak volila shodně dvě procenta dotázaných.