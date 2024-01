Turista na Sněžce padal 900 metrů. Vrchol je teď riziková záležitost, popisuje záchranář

V Krkonoších dál platí výstraha před zledovatělým terénem na hřebenech. Na severní straně Sněžky zemřeli v úterý dva lidé. Podle záchranářů šlo o polské turisty, kteří uklouzli na ledu a z vrcholu hory spadli do údolí říčky Lomniczky. „Domnívám se, že pro běžného turistu je vrchol Sněžky je v současné době poměrně riziková záležitost,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál mluvčí Horské služby České republiky Marek Fryš, který je z Krkonoš. Pec pod Sněžkou 11:00 31. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cesta na Sněžku v zimě (archivní foto) | Foto: Petr Marsik/Česká ilustrační fotografie | Zdroj: Profimedia

Odkud se turisté zřítili? Byl to opravdu vrchol Sněžky?

Ano, bylo to z vrcholu. Bylo to při nástupu na takzvanou řetězovou cestu, která je v současnosti téměř celá zavátá. Řetězy, na které jsou turisté zvyklí, jsou zaváté. Při nástupu uklouzli a zřítili se ze svahu ze severní strany. Druhý turista klouzal po svahu zhruba 900 metrů.

Vrchol Sněžky je teď riziková záležitost, popisuje mluvčí Horské služby České republiky Marek Fryš

Můžete potvrdit, že skutečně šlo o polské turisty?

Ano. Podle záchranářů, kteří zasahovali na místě, šlo o dva polské turisty. Byly různé informace o tom, kolik lidí se z toho hřebene zřídilo, ale šlo o dva turisty. Našla se dvě těla a další vyšetřování potvrdilo, že šlo pouze o tyto dva.

Jak to teď aktuálně na Sněžce a v jejím okolí vypadá? Na co si mají dávat lidé pozor, na co se mají připravit?

Situace je pořád stejná. Musíme přemýšlet o tom, že v tomto období hory bývají často zledovatělé. Momentálně je povrch opravdu velice kluzký a na turisty číhá spousta nástrah. Není to jenom vrchol Sněžky, ale jsou to v podstatě všechny hřebenové partie, které jsou exponované. Například traverz mezi Špindlerovou boudou a Luční boudou a další místa. Důležité je dobré vybavení, dobré plánování túr. A pokud má někdo s sebou nesmeky, tak opravdu, aby si kupoval ty kvalitní a nejenom gumové návleky.

Jaké mají mít tedy turisté vybavení? A dodržují to?

Bohužel se setkáváme čím dál tím víc se situací, že nám po horách putují pěší turisté, kteří toto vybavení většinou nemají. Nemají sněžnice do hlubokého sněhu, nemají většinou nesmeky, které by mohly umístit na boty do situace, kdy je ledovatý terén. A potom se setkáváme se situacemi, že je mnohokrát musíme vyprošťovat z terénu, byť třeba nedochází ke zranění, ale nejsou schopni dalšího pohybu.

A kudy se teď dá ze Sněžky relativně bezpečně sejít?

Myslím, že pokud jste vybaven, tak se dá sejít určitě směrem pod lanovkou, směrem na Růžovou horu. Přístup je i směrem z Pomezních bud relativně možný, ale říkám, je to opravdu otázka vybavení.

Pokud je někdo sportovec, který to zná, který se pohybuje v horách a vyjde na mačkách, tak může vyjít i po řetězech, ale domnívám se, že pro běžného turistu je vrchol Sněžky je v současné době poměrně riziková záležitost.

V Krkonoších stále platí výstraha před zledovatělým terénem právě na hřebenech. Dokážete nám říct, kde je situace nejhorší a nebezpečná?

Jak říkám, jsou to exponovaná místa, kolem kterých procházejí cesty. A pokud někdo sejde z cesty, tak víceméně všechny strmé svahy, které jsou. Jedním z těch exponovaných míst, je to, co jsem říkal, tedy traverz mezi Špindlerovou boudou a Luční boudou. Tam jsme každoročně zasahovali speciálně u běžkařů, kteří nemají nesmeky nebo něco takového a dostanou se do situace, že nejsou schopni pokračovat dál. Pokud tam dojde k uklouznutí, tak se taky jedná o pád, který je zhruba kolem 400 nebo 450 metrů do údolí.

A máte teď nějak významně více výjezdů?

Významně více výjezdů ne. Předpokládáme, že nám začnou výjezdy stoupat teď v rámci začínajících prázdnin. Proto také apelujeme na všechny návštěvníky hor, aby si dobře zjistili situaci na horách, aby se dobře vybavili, aby si dobře naplánovali svoji túru, nepřeceňovali své fyzické schopnosti a hory si užili a nedostali se do nějakých rizikových situací.