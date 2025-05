Sněžku zasáhl vítr o síle orkánu. Na hřebenech Krkonoš je slabá vrstva sněhu

Sněžku v sobotu dopoledne zasáhl vítr o síle orkánu. Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky dosáhla rychlost větru v nárazu téměř 133 kilometrů v hodině. Hranice orkánu činí 117,7 kilometru v hodině. Sněžku a nejvyšší partie Krkonoš od čtvrtka pokrývá několikacentimetrová vrstva sněhu. Pec pod Sněžkou 12:50 17. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněžku a nejvyšší partie Krkonoš od čtvrtka pokrývá několikacentimetrová vrstva sněhu (ilustrační foto) | Foto: Tereza Šolcová

Kvůli silnému větru se v sobotu nerozjel horní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině, uvedli lanovkáři na webu. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil.

SkiResort Černá hora - Pec zrušil kvůli špatnému počasí plánovanou celodenní akci pro děti Pohádkový les. Měla se konat u horní stanice kabinkové lanovky z Janských Lázní na Černou horu.

Teplota na 1603 metrů vysoké Sněžce, jejíž podnebí je v Krkonoších výjimečné, se v sobotu dopoledne pohybovala půl stupně pod bodem mrazu. Pocitová teplota byla kvůli silnému větru kolem minus deseti stupňů.

Na hřebenové Luční boudě ve výšce 1415 metrů nad mořem byl v sobotu ráno vítr výrazně slabší, v nárazech dosahoval rychlosti do 40 kilometrů v hodině. Na Luční boudě byla ráno podle dat Horské služby Krkonoše teplota na nule a v jejím okolí leželo asi sedm centimetrů sněhu.

Když horní úsek lanovky na Sněžku nejezdí, mohou se lidé z mezistanice na Růžové hoře vydat na Sněžku pěšky. Trasa měří 2,5 kilometru. Na hřebeny ve východních Krkonoších se v sobotu lidé dostanou také lanovkami z Janských Lázní na Černou horu, z Velké Úpy na Portášky a ze Špindlerova Mlýna na Medvědín.

Meteorologové pro Krkonoše v sobotu předpovídají déšť se sněhem nebo sněžení. Vítr by mohl večer zeslábnout. V neděli by měl být na horách občasný déšť, v polohách nad 1100 metrů nad mořem by mohlo sněžit.