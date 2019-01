Sníh láká lidi na běžky. V Bedřichově museli policisté kvůli návalu zatarasit silnice

Vydatné sněžení na celém území Česka zlepšuje lyžařské podmínky v horských střediscích. Čím dál více lidí tak míří za zimními sporty. Velký zájem je o běžkování, dobré podmínky jsou například na Šumavě, ale i v Jizerských horách, kde museli policisté kvůli návalu běžkařů zatarasit silnice pro další zájemce. Horská služba zároveň varuje lidi před lavinovým nebezpečím na hřebenech Krkonoš a Beskyd. Churáňov/Bedřichov 15:40 6. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běžecké lyžování (ilustrační foto) | Foto: CC0 Public domain, Stux, Fotobanka Pixabay

Na Šumavě napadlo za víkend zatím 20 centimetrů sněhu, například na Zadově registrují každý týden desítky kurzů, ale i individuálních zájemců o vyučování. Sníh na Šumavě přeje i běžkařům, upravené jsou tam desítky kilometrů běžeckých tras.

Podle serveru bilastopa.cz můžou lidé sportovat v okolí Kvildy, Horské Kvildy a na Borovoladsku. Počítat ale musejí s tím, že kvalitu stop může ovlivnit silný vítr, běžecké trasy protáhli také na Zadově.

„Teď se ta nadílka ještě vylepšila a k dnešnímu dny je upraveno okolo 50 kilometrů běžeckých tras. Máme úseky, kde jsou trasy trochu užší, takže tam jedeme v režimu jedné stopy. Většinou je ale ta šířka stopy vhodná jak pro klasický styl, tak pro bruslařský,“ popisuje za skiareál Zadov Petr Vondraš.

Zátarasy v Jizerkách

Na běžkařské dráhy vyráží o víkendu hodně lidí i do Jizerských hor, ale pro ty, kteří v neděli vyrazili až v pozdějších dopoledních hodinách, končí výlet v Rudolfově u České chalupy.

„Už jsme tady jednou byli, bylo to zavřený, tak jsem vysadil ženu s dítětem a zkusil jsem to podruhé, ale bohužel. Jsem velmi zklamaný, protože tohle jsem tady ještě nikdy nezažil,“ přiznává jeden z běžkařů, který se do Jizerských hor také nedostal.

Cestu směrem k dva kilometry vzdálenému stadionu zatarasil policejní vůz a tvořila se dlouhá kolona aut. Bedřichov je podle hlídkujících strážníků také ucpaný.

Za zátarasy mohou pouze místní lidé, kteří poblíž bydlí. I ti jsou ale ze vzniklé situace rozzlobení. „Ti Pražáci nám to tam celé ucpali,“ postěžoval si jeden z nich.

Z běžeckého lyžování se v posledních letech stal masový sport a touha svézt se na běžkách je velká. V neděli však stovkám nadšenců mířících do Jizerských hor nezbylo než se otočit, vrátit se domů a zkusit štěstí později.

V dalších částech republiky zase kvůli sněhové nadílce hrozí lavinové nebezpečí. Třetí stupeň nebezpečí hrozí v Krkonoších, a proto Horská služba nedoporučuje hřebenové túry. To samé platí v Beskydech, zde se by se lidé měli vyvarovat cest do volného terénu nad 1000 m. n. m.