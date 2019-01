ONLINE: Na severu Čech je bez proudu devět tisíc domácností. Sníh způsobuje i problémy v dopravě

Desítky centimetrů nového sněhu, které v noci pokryly hlavně české hory, způsobují problémy řidičům, silničářům i energetikům. Bez elektřiny je stále devět tisíc domácností na severu Čech. Skupina ČEZ eviduje 20 poruch na vedení vysokého napětí. Vyhlásila proto ve třech severočeských okresech kalamitní stav. Mluvčí ČEZ pro severní Čechy Soňa Hollingerová uvedla, že platí mimořádný stav pro Liberecký a Ústecký kraj. Praha 7:15 10. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Technici ČEZ odstraňují sníh z vysokého napětí | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Podle mluvčí ČEZ by se mohlo podařit odstranit poruchy během čtvrtka, pokud vše půjde podle plánu. „Velmi těžká otázka, ale já chápu, že všichni na ni chtějí znát odpověď. My samozřejmě dbáme na výstrahy meteorologů a vždy pečlivě sledujeme předpovědi. Sněžit mělo přestat kolem šesté hodiny ranní a já věřím, že tomu tak bude. Jakmile se uklidní počasí, tak samozřejmě i nám se bude dařit připojit více odběratelů. Předpokládám, že během čtvrtka by se to mělo podařit,“ řekla Radiožurnálu Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.

52588

Kalamitní stav

„My jsme byli nuceni vyhlásit kalamitní stav ve třech okresech, v Jablonci nad Nisou, v okresu Semily a v okrese Děčín. A právě na Děčínsku nám už během noci přibývaly nové poruchy na vedení,“ dodala mluvčí s tím, že pracovníci energetické skupiny mají obtíže dostat se na poškozená místa. Využívají sněžnice a žebříky, ale v terénu to je velmi náročné až nebezpečné, dodala Hollingerová.

Krušné hory, Krkonoše a Šumava dostaly v posledních hodinách nový příděl sněhu. Místy ho připadlo až 20 centimetrů. Na Vysočině kolem deseti. Meteorologové stále nechávají v platnosti výstrahy před sněhovými jazyky a závějemi a přidali varování před náledím, které hrozí hlavně v nižších polohách Moravy a Slezska.

Přetrvávají problémy v dopravě

Kvůli včerejšímu sněžení nejezdily v Karlovarském kraji v vlaky na trati mezi Prahou a Chebem. V úseku u Mariánských lázní totiž na koleje spadl strom, který poškodil trakční vedení. Podle informací Českých drah už ale došlo k částečnému obnovení provozu.

V Alpách roste nebezpečí lavin, v Bavorsku sníh ochromil dopravu. Média píší o sněhovém chaosu Číst článek

Na Vysočině uvázl kamion na silnici 348 u Nové Cerekve na Pelhřimovsku. „Je to úzká silnice třetí třídy, kamion budou vyprošťovat až dnes dopoledne,“ řekla ČTK dispečerka krajských silničářů Eva Mušková. V Lesné na Třebíčsku sjel ráno do příkopu autobus, cestujícím se podle mluvčí hasičů Petry Musilové nic nestalo.

Dopravu omezují také stromy popadané na silnice. Hasiči je od noci odstraňovali asi na 20 místech především na Pelhřimovsku a Žďársku.

V Moravskoslezském kraji je pro kamiony stále uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na dálnici.

Už třetí den je kvůli sněhu pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny uzavřena silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska v Libereckém kraji. „Řidiči musejí využít alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou,“ řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK.

Kvůli sněhovým jazykům musela být uzavřena i silnice třetí třídy z Hodkovic nad Mohelkou na Rychnov u Jablonce. „Nasadíme tam sněhovou frézu,“ řekl Šén. Frézy podle něj bude třeba nasadit i na horských silnicích, které jsou zúžené vysokými sněhovými mantinely.