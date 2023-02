Zdražili jsme, ale pod inflaci. Teď je návštěvnost na horách dobrá, místa jsou, říká šéf asociace ski areálů

Rezervací ubytování na jarní prázdniny je letos o něco méně než loni. Hotely a penziony jsou na první prázdninový víkend zamluvené průměrně ze 40 procent oproti loňským 43 procentům. Vyplývá to z údajů DataRhymes pro agenturu CzechTourism. Největší obsazenost hlásí ubytovatelé na horách. „Ne že by se nedala sehnat místa, ale ubývá výběr,“ pochvaluje si pro Radiožurnál Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek. Praha 15:52 3. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pravidelně tvoří 60 až 80 procent klientů na tuzemských horách Češi (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Jaká je teď návštěvnost na českých horách? Přilákalo lyžaře do ski areálů konečně zimní počasí a sníh?

Přilákalo, protože už je to zhruba 14 dní, co začalo pořádně mrznout, a v posledních dnech se k tomu přidalo i přírodní sněžení, takže podmínky se rapidně během pár dnů vylepšily a teď už fungují celé naše hory.

Nedostatek sněhu? Doufáme v dobrý únor, ale rozhodne březen. Mohlo by se to otočit do běžné sezóny, věří ředitel Asociace horských středisek Libor Knot

Souvisí to trochu i s návštěvností cizinců, protože v Polsku a Německu mají prázdniny. A samozřejmě je za tím i začátek jarních prázdnin u nás v Česku. Takže návštěvnost hor se rapidně zlepšila.

V pátek mají děti pololetní prázdniny. A příští pondělí začíná první turnus jarních prázdnin. Jak sezonu vyhlížejí hoteliéři na horách? Mají dostatek rezervací, nebo je kapacita zatím volná a lidé spíše vyčkávají do poslední chvíle i vzhledem k počasí a podmínkám na sjezdovkách?

Panuje mírný optimismus. Zatím se jeví, co se týče rezervací a návštěvnosti v posledních dnech, že by to mohla být obvyklá únorová návštěvnost, tedy dobrá. Obsazenost na únor je relativně vysoká.

Nedá se samozřejmě říct, že by se nedala sehnat místa, to určitě ne. V různých kategoriích ubytování se vždycky něco najde, ale už trochu ubývají možnosti výběru. Zatím není vidět pokles, ať už v návštěvnosti, nebo v rezervaci.

Jarní prázdniny v Česku se z části kryjí s prázdninami v Polsku anebo na Slovensku. Zvedá se i díky zahraničním turistům na domácích horách návštěvnost?

Je to stejné jako v minulých letech. Prázdniny má za sebou Polsko, Německo, Dánsko a pak celý Benelux. Takže se to projevuje a v prázdninových týdnech se návštěvnost toho či jiného národa trošku zvětšuje.

Ale i podle dlouhodobých statistik tvoří vždy 60 až 80 procent klientů Češi. A tam se to samozřejmě s jarními prázdninami zvedá.

Jak to teď vypadá se zájmem škol o lyžařské výcviky? Musely některé školy kvůli nedostatku sněhu nebo z jiných důvodů rušit nebo přesouvat termíny?

V tuhle chvíli ještě nemáme dostupné statistiky, ale co jsem sledoval, tak většina škol vydržela a kurzy v lednu realizovala. I když to znamenalo, že třeba museli přejíždět do jiného areálu, kde byly podmínky lepší.

Leden a začátek března jsou pro školy totiž hlavním obdobím, kdy se konají lyžařské kurzy. V únoru je se začínajícími jarními prázdninami většina škol nepořádá.

‚Doufáme v dobrý únor‘

Letos zatím počasí resortům příliš nepřálo. Stihnou ještě v následujících týdnech dohnat sezonu tak, aby se jim finančně vyplatila?

Asi nemá cenu se příliš ohlížet do minulosti, všechno dohnat nepůjde. Doufáme v dobrý únor, ale ani ten to nemůže úplně dohnat. V únoru je totiž většina kapacit plná na 80 až 100 procent a není kde přidávat.

Rozhodne březen. Pokud bude hezky co do počasí a sněhu a bude ještě apetit návštěvníků do hor přijet, tak by to mohlo celou sezonu zlomit do více optimistického vyznění i po stránce ekonomické.

Předpověď na další dny je výborná. Po sněžení má přijít slunce a mrazy, takže by se to mohlo otočit do běžné sezony, kterou možná budeme na konci hodnotit jako průměrnou, což bude velmi dobré.

Neodrazují návštěvníky vyšší ceny skipasů?

Popravdě těžko říct, protože máme za sebou podivné Vánoce s deštěm a půlku ledna s obrovskou oblevou. A teprve teď se návštěvnost zvedá a vypadá jako běžná.

To znamená, že navýšení cen, které se pohybovalo mezi 10 a 15 procenty a bylo pod hranicí inflace, nebylo nic brutálního. Návštěvnost zatím neovlivnily ani ostatní krize. Doufejme, že to tak vydrží a že lidé budou mít chuť odjet z měst na hory a ski areály budou fungovat jako dřív.