Sníh na horách vydrží do konce roku. Nejvyšší pokrývka napadala na Šumavě

Na českých horách jsou letošní Vánoce bílé. Od nadmořské výšky 800 metrů leží většinou více než deset centimetrů sněhu, na hřebenech nejvyšších hor to pak je 40 až 90 centimetrů. Sníh by navíc měl vydržet až do konce roku. Na facebooku o tom ve středu informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

