Od pondělí bude podle meteorologů sněžit. Na jihu Čech a na Vysočině může napadnout až 30 centimetrů sněhu

Od pondělí do úterního rána může na jihu Čech a na Českomoravské vrchovině napadnout pět až 30 centimetrů sněhu. V noci na úterý se bude v jihovýchodní polovině země tvořit místy náledí a zmrazky, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Praha 15:34 25. listopadu 2018 V pondělí a úterý má zejména na jihu Čech a na Vysočině napadnout 30 centimetrů sněhu. (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

ČHMÚ vydalo v neděli výstrahu. Nejvíce sněhu, 15 až 30 centimetrů, by mělo napadnout v Jihočeském kraji. Meteorologové proto doporučují nevyjíždět ven autem, pokud to není nezbytně nutné. Pokud řidiči vyjedou, měli by sledovat dopravní zpravodajství, mít s sebou rezervu paliva a zimní výbavu a počítat s delší dobou jízdy. V případě mokrého sněhu očekávají i polomy nebo škodu na drátech elektrického vedení.

Sněžení by se mělo týkat i Plzeňského kraje a Vysočiny, kde meteorologové předpokládají 5 až 15 centimentrů nového sněhu. I v těchto lokalitách by měli být opatrní zejména řidiči.

Meteorologové předpokládají, že nejvíce sněhu napadne na Českokrumlovsku. Jejich výstraha platí také pro Domažlicko a Klatovsko v Plzeňském kraji a zbytek jižních Čech. Vydatně sněžit má také na Jihlavsku, Pelhřimovsku a Třebíčsku na Vysočině.

Náledí se podle ČHMÚ může tvořit na Jindřichohradecku, Písecku a Táborsku a na Vysočině a v Jihomoravském a Zlínském kraji.