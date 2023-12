ONLINE: Česko zasypal sníh, D1 ucpala kolona. Na jihu Čech je kalamita, místy napadlo až 75 centimetrů

Téměř celé Česko zasypal v pátek a v noci na sobotu sníh. Místy ho napadlo až 75 centimetrů. Sněhová pokrývka komplikuje dopravu na silnicích i železnicích. Česko podle meteorologů čeká mrazivý víkend plný sněhu. Hasiči v sobotu od 11 hodin do 18.30 zasahovali u 101 dopravních nehod. Sledujeme online Praha 7:45 2. 12. 2023 (Aktualizováno: 8:11 2. 12. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

#vystraha Úprava výstrahy! Na jihu Čech sněží velmi vydatně!



❄️❄️❄️Od pátečního dopoledne napadlo v části jižních Čech a Vysočiny 20 až 45 cm sněhu, intenzita přesahuje i 3 cm/h (tzn. 25 cm v nižších polohách, na horách 40 cm za 12 hod).

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) vyhlásil v kraji kvůli sněhu kalamitní stav. Jsou problémy v železniční i autobusové dopravě, řekl . Některé silnice v sobotu podle něj nebudou sjízdné, na některých místech jsou výpadky proudu.

Kolona dlouhá sedm kilometrů je na dálnici D1 na 97. kilometru směrem na Brno. Havaroval tam kamion. D1 přes Vysočinu je sjízdná se zvýšenou opatrností, uvedla policie na síti X. Místy po kraji Vysočina kamiony stojí. Problémy se sjízdností jsou v celém kraji. Napadlo až 40 centimetrů sněhu, silničáři ho odklízeli celou noc.

Sníh komplikuje dopravu i na západě Čech. Rozbředlý sníh je i na dálnici D5 u Plzně, na několika místech dopravu na dálnici také zastavily nehody kamionů.

Až 45 centimetrů sněhu napadlo od pátku na jihu Čech a Vysočině. Podle meteorologů tam v sobotu připadne až 25 centimetrů a sněžit bude i v neděli. Situace se blíží kalamitnímu stavu, řekla ředitelka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Andrea Jankovcová. Hlavní tahy jsou sjízdné, silničáři mají v terénu všech 200 sypačů.

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou po pátečním a nočním sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na Opavsku se v některých místech tvoří sněhové jazyky. I na Zlínksu silnice v horských oblastech vrstva sněhu. Vozovky jsou průjezdné, dispečeři však apelují na nutnou opatrnost. V regionu ale stále sněží, v nejvyšších polohách hlásí správci silnic až 15 centimetrů čerstvého sněhu.

V Libereckém kraji se daří silničářům udržet cesty sjízdné. V terénu mají veškerou techniku, řekl dnes dispečer krajské správy a údržby silnic. Na horách leží na silnicích ujetá vrstva sněhu. Ledovka je na cestě na Semilsku, upozornila na webu policie.

Domáctnosti bez proudu

Firma EG.D eviduje kvůli sněhu v Česku 29 poruch na vedení vysokého napětí. Bez proudu je 10 000 odběrných míst, z toho nejvíc na jihu Čech a na Vysočině, řekl mluvčí energetické společnosti E.ON Roman Šperňák. Dopady poruch nejsou tak velké jako před časem při větrné bouři, dodal.

Z poruch, jež EG.D eviduje, je jich 26 v jižních Čechách a na Pelhřimovsku. „Na jihu Čech je to po celém kraji, ale hlavně v jižní části kraje na Českokrumlovsku, Prachaticku, Jindřichohradecku. Není to tak, že by jedna porucha omezila tisíce domácností. Dopady poruch nejsou tak veliké jako při větrné bouři, kolegům se to daří rychle vymezovat. Je to ale náročnější na opravy, pořád se pereme se sněžením a s tím, že silnice jsou těžko průjezdné,“ řekl Šperňák.